Türkiye, En Fazla Koronavirüs Vakası Bildiren 2. Ülke Oldu

Türkiye, Worldometers raporlarına göre en çok koronavirüs vakası bildiren ülkeler arasında 2. sıraya yerleşti. Korkutan artış nedeniyle yeni tedbirlerin alınması söz konusu.

Son 24 saatte artan koronavirüs vaka sayıları korkutucu düzeylere ulaştı. 6 Nisan’da açıklanan tabloya göre 49,584 vaka sayısıyla Hindistan’ın ardından en çok koronavirüs vakası bildiren ülke Türkiye oldu. Bununla beraber Türkiye’de vaka sayıları açıklandığı sırada henüz Hindistan bildirim yapmadığı için ülkemiz bir süre ilk sırada yer aldı.

Aynı zamanda son 24 saat içerisinde en çok ölüm görülen 9. ülke de Türkiye oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere bakıldığında vaka artış hızı oldukça ciddi görülüyor. En çok vaka bildiren ülkelere bakıldığında Hindistan 115,246 vakayla ilk sırada, Amerika 19,807 vakayla üçüncü sırada, Iran 17,430 vakayla dördüncü sırada yer alıyor. Tüm dünya yeni bir dalganın altına girerken, ülkemizde tam kapanma sohbetleri yapılmaya başladı.

Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Ankara’da yaşanan büyük koronavirüs artışının ardından Mansur Yavaş bütün toplantılarını ertelediğini duyurdu. Ankara İl Sağlık Müdürü’nün belirttiğine göre Ankara’da ki yoğun bakım üniteleri %65 oranında dolu görünüyor. Türkiye’nin başkentinde artan vakalar aslında durumun ciddiyetini gösterir düzeyde. Keza güvenlik ve koronavirüs önlemleri Ankara’da yoğun şekilde yapılıyor.

Türkiye genelinde artan ağır hasta sayılarından dolayı da Ankara ve tüm illerde Ramazan ayında hafta sonu yasakların geri gelmesi bir nebze olsun vaka sayılarını azaltabilir gibi duruyor. 50.000 sınırı kritik sınır olarak belirtiliyor. Normalleşme konusunda vatandaşlar gereken özeni göstermezlerse çok sıkıntılı günlerin ülkemizi beklediği kesin gibi.