EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk IoT & Akıllı Ürünler Fuarı olan IoT Line Fair, 29 Mayıs'ta başlıyor. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak ve katılımcılara sertifika verilecek.

2015’ten bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk IoT & Akıllı Ürünler Fuarı olan IoT Line Fair, 29 Mayıs tarihinde sizlerle buluşuyor.

IoT ve uygulamalarını merak eden öğrencilerin, IoT ekosistemindeki uzman şirket ve kişiler ile bir araya gelmesi, bu sektör hakkında bilgi edinebilmesi ve IoT çözümleri üzerine uygulama yapabilme potansiyellerini keşfedebilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik her kitleye hitap edebilecek bir içeriğe sahip.

IoT Line Fair etkinliğinde neler var?

Etkinlikte, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve akıllı ürünler konularında ilgili oturumlara katılabilir, IoT alanında uzmanlaşmış şirketlerin ve konuşmacıların çalışmalarını gözlemleyebilir, konu hakkında merak ettiklerinizi birebir sorarak kaliteli bir network ortamı oluşturabilirsiniz.

Şirketlerin IoT alanındaki mevcut çalışmaları, dijitalleşme, akıllı şehir, akıllı ürünler, akıllı endüstri gibi globalde IoT konseptlerinde yapılan çalışmalar, kurumsal ve kişisel başarı hikayeleri, ekosistemin önemi gibi birçok konunun ele alınacağı etkinlik, katılımcılarına yeni perspektifler ve fırsatlar kazandırmayı amaçlıyor.

IBTech’in ve Schneider Electric’in sponsorluğunda ve Vodafone’un oturum katılımcısı olarak yer alacağı IoT Line Fair’21, 29 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00’de online olarak gerçekleşecektir.

Ücretsiz ve sertifikalı olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilir, etkinliğe kaydolmak için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.