Günümüzde artan döviz kurları, ek vergilendirmeler ve yakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle ülkemizde araba almak ve kullanmak lüks haline geldi. Kontrolden çıkan fiyatlardan dolayı insanlar yine pahalı ama diğerlerine göre daha ucuz alternatiflere yönelmeye başladılar. Elbette bir araba alırken sadece ne kadar hız yaptığı, ne kadar konforlu olduğu gibi hususlar yer almıyor. Bunların dışında belki de en önemli konu aracın ne kadar güvenli olduğu.
Güvenlik konusunda Volvo gibi rüştünü ispatlamış firmalar yer alıyor olsa da bu konuda en güvenilir kurum Euro NCAP oluyor. Her arabayı çeşitli testlere sokarak güvenlik testleri yapan Euro NCAP, bindiğiniz aracın sizin canınızı korumak için neler yaptığını da daha iyi görmenizi sağlıyor. Bugün sizlere Türkiye'de yollarda olan ve Euro NCAP testlerine girip 5 yıldız almış otomobilleri listeleyeceğiz. Eğer bu kur döneminde araba almayı düşünüyorsanız ve kendiniz ve ailenizin güvenliği sizin için önemliyse bu listemiz sizin için güzel bir fikir verebilir. Hadi gelin şimdi son 3 yılda Euro NCAP'tan 5 yıldız almayı başaran otomobillere göz atalım.
Not: Listemizde yer alan araba derecelendirmeleri Euro NCAP'ten alınmıştır. Derecelendirilmesi yapılan araçlar arasında ülkemizde satışı bulunanları listeledik. Ayrıca Volvo gibi sağlamlığıyla öne çıkan arabaların son 3 yılda Euro NCAP testi bulunmadığını, bu sebeple listemizde yer almadığını söyleyelim. Volvo'nun sağlamlığıyla ilgili videomuzu da içeriğin sonundan izleyebilirsiniz.
Son 3 yılda Euro NCAP'ten 5 yıldız alan otomobiller
2021'de gerçekleştirilen değerlendirmeler
Hyundai Tucson
- Yetişkin yolcu güvenliği: %86
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %66
- Güvenlik yardımcısı: %70
Toyota Yaris Cross
- Yetişkin yolcu güvenliği: %86
- Çocuk yolcu güvenliği: %84
- Yaya güvenliği: %78
- Güvenlik yardımcısı: %81
2020'de gerçekleştirilen derecelendirmeler
Audi A3
- Yetişkin yolcu güvenliği: %89
- Çocuk yolcu güvenliği: %81
- Yaya güvenliği: %68
- Güvenlik yardımcısı: %73
Isuzu DMAX
- Yetişkin yolcu güvenliği: %84
- Çocuk yolcu güvenliği: %86
- Yaya güvenliği: %69
- Güvenlik yardımcısı: %83
KIA Sorento
- Yetişkin yolcu güvenliği: %82
- Çocuk yolcu güvenliği: %85
- Yaya güvenliği: %63
- Güvenlik yardımcısı: %87
Land Rover Defender
- Yetişkin yolcu güvenliği: %85
- Çocuk yolcu güvenliği: %85
- Yaya güvenliği: %71
- Güvenlik yardımcısı: %79
Seat Leon
- Yetişkin yolcu güvenliği: %92
- Çocuk yolcu güvenliği: %88
- Yaya güvenliği: %71
- Güvenlik yardımcısı: %80
Honda Jazz
- Yetişkin yolcu güvenliği: %87
- Çocuk yolcu güvenliği: %83
- Yaya güvenliği: %80
- Güvenlik yardımcısı: %76
Toyota Yaris
- Yetişkin yolcu güvenliği: %86
- Çocuk yolcu güvenliği: %81
- Yaya güvenliği: %78
- Güvenlik yardımcısı: %85
2019'da gerçekleştirilen derecelendirmeler
Mercedes Benz GLA
- Yetişkin yolcu güvenliği: %96
- Çocuk yolcu güvenliği: %90
- Yaya güvenliği: %79
- Güvenlik yardımcısı: %75
BMW 4 Serisi Coupe
- Yetişkin yolcu güvenliği: %97
- Çocuk yolcu güvenliği: %83
- Yaya güvenliği: %93
- Güvenlik yardımcısı: %72
Audi Q8
- Yetişkin yolcu güvenliği: %93
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %71
- Güvenlik yardımcısı: %73
Ford Puma
- Yetişkin yolcu güvenliği: %94
- Çocuk yolcu güvenliği: %84
- Yaya güvenliği:%77
- Güvenlik yardımcısı :%74
VW Golf
- Yetişkin yolcu güvenliği: %95
- Çocuk yolcu güvenliği: %89
- Yaya güvenliği:%76
- Güvenlik yardımcısı: %78
BMW 2 Serisi Gran Coupe
- Yetişkin yolcu güvenliği: %94
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği:%76
- Güvenlik yardımcısı: %72
Ford Kuga
- Yetişkin yolcu güvenliği: %92
- Çocuk yolcu güvenliği: %86
- Yaya güvenliği: %82
- Güvenlik yardımcısı: %73
Ford Mondeo
- Yetişkin yolcu güvenliği: %96
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %70
- Güvenlik yardımcısı: %73
Porsche Taycan
- Yetişkin yolcu güvenliği: %85
- Çocuk yolcu güvenliği: %83
- Yaya güvenliği: %70
- Güvenlik yardımcısı: %73
Renault Captur
- Yetişkin yolcu güvenliği: %96
- Çocuk yolcu güvenliği: %83
- Yaya güvenliği: %75
- Güvenlik yardımcısı: %74
Skoda Octavia
- Yetişkin yolcu güvenliği: %92
- Çocuk yolcu güvenliği: %88
- Yaya güvenliği: %73
- Güvenlik yardımcısı: %79
Audi A1
- Yetişkin yolcu güvenliği: %95
- Çocuk yolcu güvenliği: %85
- Yaya güvenliği: %73
- Güvenlik yardımcısı: %80
Skoda Kamiq
- Yetişkin yolcu güvenliği: %88
- Çocuk yolcu güvenliği: %85
- Yaya güvenliği: %80
- Güvenlik yardımcısı: %76
Scoda Scala
- Yetişkin yolcu güvenliği: %97
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %81
- Güvenlik yardımcısı: %76
BMW 1 Serisi
- Yetişkin yolcu güvenliği: %83
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %76
- Güvenlik yardımcısı: %72
BMW 3 Serisi
- Yetişkin yolcu güvenliği: %97
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %87
- Güvenlik yardımcısı: %76
Renault Clio
- Yetişkin yolcu güvenliği: %96
- Çocuk yolcu güvenliği: %89
- Yaya güvenliği: %72
- Güvenlik yardımcısı: %75
Toyota Corolla
- Yetişkin yolcu güvenliği: %95
- Çocuk yolcu güvenliği: %%84
- Yaya güvenliği: %86
- Güvenlik yardımcısı: %77
Toyota RAV4
- Yetişkin yolcu güvenliği: %93
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %85
- Güvenlik yardımcısı: %77
Range Rover Evoque
- Yetişkin yolcu güvenliği: %94
- Çocuk yolcu güvenliği: %87
- Yaya güvenliği: %72
- Güvenlik yardımcısı: %73
Honda CR-V
- Yetişkin yolcu güvenliği: %93
- Çocuk yolcu güvenliği: %83
- Yaya güvenliği: %70
- Güvenlik yardımcısı: %76
Mercedes-Benz G Serisi
- Yetişkin yolcu güvenliği: &90
- Çocuk yolcu güvenliği: %83
- Yaya güvenliği:%78
- Güvenlik yardımcısı %72:
Seat Tarraco
- Yetişkin yolcu güvenliği: %97
- Çocuk yolcu güvenliği: %84
- Yaya güvenliği: %79
- Güvenlik yardımcısı: %79
Euro NCAP verilerine göre listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geldik. Peki sizce son 3 senede Euro NCAP testine giren otomobiller arasında tercih edeceğiniz otomobil hangisi olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.