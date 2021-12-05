Son 3 Yılda Euro NCAP Testine Girip 5 Yıldız Almış, Türkiye'de Satılan En Güvenli 32 Araba

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Bir araba satın alırken en önemli hususlardan olan güvenlik konusuna çalışıp Euro NCAP'te 5 yıldız almış otomobilleri listeledik. Listelenen otomobillerin hepsinin Türkiye'de satışı bulunuyor.

Günümüzde artan döviz kurları, ek vergilendirmeler ve yakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle ülkemizde araba almak ve kullanmak lüks haline geldi. Kontrolden çıkan fiyatlardan dolayı insanlar yine pahalı ama diğerlerine göre daha ucuz alternatiflere yönelmeye başladılar. Elbette bir araba alırken sadece ne kadar hız yaptığı, ne kadar konforlu olduğu gibi hususlar yer almıyor. Bunların dışında belki de en önemli konu aracın ne kadar güvenli olduğu. 

Güvenlik konusunda Volvo gibi rüştünü ispatlamış firmalar yer alıyor olsa da bu konuda en güvenilir kurum Euro NCAP oluyor. Her arabayı çeşitli testlere sokarak güvenlik testleri yapan Euro NCAP, bindiğiniz aracın sizin canınızı korumak için neler yaptığını da daha iyi görmenizi sağlıyor. Bugün sizlere Türkiye'de yollarda olan ve Euro NCAP testlerine girip 5 yıldız almış otomobilleri listeleyeceğiz. Eğer bu kur döneminde araba almayı düşünüyorsanız ve kendiniz ve ailenizin güvenliği sizin için önemliyse bu listemiz sizin için güzel bir fikir verebilir. Hadi gelin şimdi son 3 yılda Euro NCAP'tan 5 yıldız almayı başaran otomobillere göz atalım.

Not: Listemizde yer alan araba derecelendirmeleri Euro NCAP'ten alınmıştır. Derecelendirilmesi yapılan araçlar arasında ülkemizde satışı bulunanları listeledik. Ayrıca Volvo gibi sağlamlığıyla öne çıkan arabaların son 3 yılda Euro NCAP testi bulunmadığını, bu sebeple listemizde yer almadığını söyleyelim. Volvo'nun sağlamlığıyla ilgili videomuzu da içeriğin sonundan izleyebilirsiniz.

Son 3 yılda Euro NCAP'ten 5 yıldız alan otomobiller

2021'de gerçekleştirilen değerlendirmeler

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %86
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği: %66
  • Güvenlik yardımcısı: %70

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %86
  • Çocuk yolcu güvenliği: %84
  • Yaya güvenliği: %78
  • Güvenlik yardımcısı: %81

2020'de gerçekleştirilen derecelendirmeler

Audi A3

Audi A3

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %89
  • Çocuk yolcu güvenliği: %81
  • Yaya güvenliği: %68
  • Güvenlik yardımcısı: %73

Isuzu DMAX

Isuzu DMAX

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %84
  • Çocuk yolcu güvenliği: %86
  • Yaya güvenliği: %69
  • Güvenlik yardımcısı: %83

KIA Sorento

KIA Sorento

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %82
  • Çocuk yolcu güvenliği: %85
  • Yaya güvenliği: %63
  • Güvenlik yardımcısı: %87

Land Rover Defender

Land Rover Defender

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %85
  • Çocuk yolcu güvenliği: %85
  • Yaya güvenliği: %71
  • Güvenlik yardımcısı: %79

Seat Leon

Seat Leon

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %92
  • Çocuk yolcu güvenliği: %88
  • Yaya güvenliği: %71
  • Güvenlik yardımcısı: %80

Honda Jazz

Honda Jazz

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %87
  • Çocuk yolcu güvenliği: %83
  • Yaya güvenliği: %80
  • Güvenlik yardımcısı: %76

Toyota Yaris

Toyota Yaris

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %86
  • Çocuk yolcu güvenliği:  %81
  • Yaya güvenliği: %78
  • Güvenlik yardımcısı: %85

2019'da gerçekleştirilen derecelendirmeler

Mercedes Benz GLA

Mercedes Benz GLA

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %96
  • Çocuk yolcu güvenliği: %90
  • Yaya güvenliği: %79
  • Güvenlik yardımcısı: %75

BMW 4 Serisi Coupe

BMW 4 Coupe

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %97
  • Çocuk yolcu güvenliği: %83
  • Yaya güvenliği: %93
  • Güvenlik yardımcısı: %72

Audi Q8

Audi Q8

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %93
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği: %71
  • Güvenlik yardımcısı: %73

Ford Puma

Ford Puma

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %94
  • Çocuk yolcu güvenliği: %84
  • Yaya güvenliği:%77
  • Güvenlik yardımcısı :%74

VW Golf

ww golf

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %95
  • Çocuk yolcu güvenliği: %89
  • Yaya güvenliği:%76
  • Güvenlik yardımcısı: %78

BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW 2 Gran Coupe

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %94
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği:%76
  • Güvenlik yardımcısı: %72

Ford Kuga

Ford Kuga

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %92
  • Çocuk yolcu güvenliği: %86
  • Yaya güvenliği: %82
  • Güvenlik yardımcısı: %73

Ford Mondeo

Ford Mondeo

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %96
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği: %70
  • Güvenlik yardımcısı: %73

Porsche Taycan

Porsche Taycan

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %85
  • Çocuk yolcu güvenliği: %83
  • Yaya güvenliği: %70
  • Güvenlik yardımcısı: %73

Renault Captur

Renault Captur

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %96
  • Çocuk yolcu güvenliği: %83
  • Yaya güvenliği: %75
  • Güvenlik yardımcısı: %74

Skoda Octavia

Skoda Octavia

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %92
  • Çocuk yolcu güvenliği: %88
  • Yaya güvenliği: %73
  • Güvenlik yardımcısı: %79

Audi A1

Audi A1

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %95
  • Çocuk yolcu güvenliği: %85
  • Yaya güvenliği: %73
  • Güvenlik yardımcısı: %80

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %88
  • Çocuk yolcu güvenliği: %85
  • Yaya güvenliği: %80
  • Güvenlik yardımcısı: %76

Scoda Scala

Skoda Scala

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %97
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği: %81
  • Güvenlik yardımcısı: %76

BMW 1 Serisi

BMW 1

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %83
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği: %76
  • Güvenlik yardımcısı: %72

BMW 3 Serisi

BMW 3

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %97
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği: %87
  • Güvenlik yardımcısı: %76

Renault Clio

Renault Clio

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %96
  • Çocuk yolcu güvenliği: %89
  • Yaya güvenliği: %72
  • Güvenlik yardımcısı: %75

Toyota Corolla

Toyota Corolla

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %95
  • Çocuk yolcu güvenliği: %%84
  • Yaya güvenliği: %86
  • Güvenlik yardımcısı: %77 

Toyota RAV4

Toyota RAV4

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %93
  • Çocuk yolcu güvenliği: %87
  • Yaya güvenliği: %85
  • Güvenlik yardımcısı: %77

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %94
  • Çocuk yolcu güvenliği:  %87
  • Yaya güvenliği: %72
  • Güvenlik yardımcısı: %73

Honda CR-V

Honda CR-V

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %93
  • Çocuk yolcu güvenliği: %83
  • Yaya güvenliği: %70
  • Güvenlik yardımcısı: %76

Mercedes-Benz G Serisi

Mercedes Benz G

  • Yetişkin yolcu güvenliği: &90
  • Çocuk yolcu güvenliği: %83
  • Yaya güvenliği:%78
  • Güvenlik yardımcısı %72:

Seat Tarraco

Seat Tarraco

  • Yetişkin yolcu güvenliği: %97
  • Çocuk yolcu güvenliği: %84
  • Yaya güvenliği: %79
  • Güvenlik yardımcısı: %79

Euro NCAP verilerine göre listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geldik. Peki sizce son 3 senede Euro NCAP testine giren otomobiller arasında tercih edeceğiniz otomobil hangisi olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.
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