Türkiye'de Ücret Karşılığı Koronavirüs Aşısı Yapılabilir

Gazeteci Yücel Kayaoğlu, aşılama sürecinin seyrini değiştirebilecek önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Kayaoğlu'na göre özel şirketler, Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek yurt dışındaki aşı şirketleriyle temasa geçmeye başladı. Bu temas sonucunda koronavirüs aşılarının Türkiye'ye getirilip, ücreti karşılığında uygulanması planlanıyor.

Hayatımızı esir alan koronavirüs salgınının bir numaralı umudu olan aşılarla ilgili çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çarpıcı bir iddiayı dile getiren Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu, özel ilaç şirketlerinin aşı getirmek için üreticilerle iletişime geçmeye başladığını iddia etti. Eğer böylesi bir durum gerçek olursa, devletin aşı yükü önemli ölçüde azalabilir.

Hükümet, ülkemizdeki aşılama işin vatandaşların hiçbir ücret ödemesi yapmayacağını açıkladı. Bugüne kadar da bu karar üzerinden ilerleyen yetkililer, belirlenen yaş gruplarına göre Sinovac ya da BioNTech isimli aşıların uygulamasını yapıyorlar. Ancak söz konusu iddia gerçeği yansıtıyorsa bu durum değişebilir ve vatandaşlar, diledikleri gibi aşı olmaya başlayabilirler gibi görünüyor. Elbette devletinkinden farklı olarak, özel şirketlerin getirdiği aşılar ücreti karşılığında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan izin gerekiyor

Yücel Kayaoğlu'nun iddiasına göre ülkemizdeki ilaç şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile de görüşerek, yurt dışındaki şirketlerle dirsek temasına geçti. Şayet Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı konusuna özel şirketlerin dahil olması için izin verirse, vatandaşlar ücretini ödeyerek Sinovac ya da BioNTech aşısı olabilecekler.

Böylesi bir iddia, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki konumunu tümüyle değiştirebilir. Çünkü en azından maddi durumu yeten vatandaşlar, yaş kriterini beklemeden aşı olabilir ve sürecin hızlandırılmasını sağlayabilirler. Öte yandan devletin aşılama programı da olduğu gibi devam eder ve aşılama için daha geniş kesimlere hızlıca ulaşabilir. Konuyla ile yeni bir gelişme olması durumunda, size bilgi vermeye devam edeceğiz.