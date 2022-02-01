Türkiye’de Günlük Vaka Sayısı 100 Bini Geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, ülkemizde varlığını sağlam bir şekilde korumaya ve bulaştığı insanların sayısını da hızla arttırmaya devam ediyor. Bugün Twitter üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük vaka tablosuna göre vaka sayısı 100.000’i geçti.

Türkiye, hâlâ COVID-19 ile sert bir şekilde boğuşmaya devam ediyor. Her ne kadar pandeminin erken safhalarındaki kadar aklımıza gelmiyor olsa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablolarını paylaşmaya devam ediyor.

Bugün içerisinde Twitter üzerinden Bakan Koca tarafından yapılan günlük vaka tablosunun sonuçları ise gerçekten korkutucu. Vaka tablosuna göre Türkiye’de yeni bir rekor kırıldı ve günlük vaka sayısı 100.000 kişiyi geçti.

Fahrettin Koca, aşının önemine dikkat çekti ve Turkovac’ı destekledi

Fahrettin Koca, paylaştığı gönderide COVID-19 virüsünün hayatın her noktasındaki yıkıcı etkilerine değindi ve bu evreleri atlatmanın en kolay ve etkili yolunun aşı olduğunu yineledi. Hatırlatma dozlarını yaptırmayan insanlardan yaptırmalarını isteyen Bakan Koca, insanlara ‘koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih etmelerini’ önerdi.