Türkiye, Corona virüsü tedbirlerini gün geçtikçe artırıyor. Bu kapsamda son olarak Azerbaycan ile karşılıklı olarak hava ve kara ulaşımı durduruldu.

Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını binlerce kişinin ölüme neden oldu. Virüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte tedbirler almaya başlayan Türkiye’de şimdiye kadar sadece 5 vakaya rastlandı. Ankara, salgına karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Azerbaycan ile karşılıklı ulaşım iptal:

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, ayrıca Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, 9 Avrupa ülkesiyle daha uçuşların durdurulmasına yönelik bir karar alınmıştı. Bu sayıyla birlikte Türkiye’nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 14’e çıktı. 3 Şubat'tan itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren de Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlar yasaklandı.

Avrupa ülkelerine uçuşlar iptal:

Corona Virüsü Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) da 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolcuların işlemlerini, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Deniz taşımacılığında alınan önlemler kapsamında da Türkiye limanlarına gelen gemilerin limana gelmeden 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlüğünü 48 saate çıkarıldı. Türkiye ile İran arasındaki tüm kara ve demir yolu geçişleri 23 Şubat 2020'de durdurulmuş ve İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığı Gürcistan'a kaydırılmıştı.