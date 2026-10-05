Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 verileri, ülkemizde üretken yapay zekâ kullanımının bir yılda ikiye katladığını ortaya koydu.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişimiyle dünya genelindeki kullanım oranları da sürekli artış gösteriyor. Ülkemizde de benzer bir durum mevcut. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları da bunu kanıtlar nitelikte.

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TÜİK raporuna göre ülkemizde yapay zekâ adaptasyonunda dikkate değer bir ivme yakalandı. 2026 yılı verileri incelendiğinde, bireylerde üretken yapay zekâ kullanım oranının yüzde 37,6 seviyesine ulaştığı görülüyor. Bir önceki yıl olan 2025'te bu oranın yüzde 19,2 seviyesinde seyrettiği düşünüldüğünde kullanımın yaklaşık iki kat artış yaşamış.

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En çok gençler kullanıyor

Benzer şekilde şirketler tarafında da yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan girişimlerin oranı 2025 yılındaki yüzde 7,5 seviyesinden 2026 yılında yüzde 14'e tırmanmış. Bu tablo, yapay zekâ araçlarının günlük iş akışlarına ve kişisel rutinlere entegre edilme hızının, geleneksel yazılımların benimsenme süreçlerine kıyasla çok daha kısa sürede gerçekleştiğini kanıtlıyor. 2021 yılında girişimlerin yalnızca yüzde 2,7'sinin bu teknolojileri kullandığı göz önüne alındığında beş yıllık süreçte büyük bir fark var.

Yapay zekâ kullanımında yaş ve eğitim düzeyi en kritik kırılma noktalarını oluşturuyor. Araştırmaya göre 16-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 64,9'u üretken yapay zekâ araçlarını aktif olarak kullanıyor. Yaş grubu büyüdükçe kullanım oranında düzenli bir düşüş var. 25-34 yaş grubunda yüzde 55,7 olan oran, 35-44 yaş aralığında yüzde 38,1'e, 45-54 yaş grubunda yüzde 20,6'ya, 55-64 yaş grubunda ise yüzde 10,6'ya kadar geriliyor. 65-74 yaş grubundaki bireylerde ise kullanım oranı yüzde 5,1 seviyesinde.

Eğitim seviyesine bakıldığında yükseköğretim mezunu bireyler yüzde 62,7'lik bir oranla ilk sırada yer alıyor. Lise ve mesleki lise mezunlarında kullanım oranı yüzde 45,4 olurken ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 35,5, ilkokul mezunlarında ise yüzde 8,5 olarak ölçüldü. Cinsiyet dağılımında ise büyük bir uçurum yok. Kadınlarda kullanım oranı yüzde 38,1 iken erkeklerde yüzde 37,2 olarak kaydedildi. Kullanım amaçları incelendiğinde bireylerin yüzde 86,4'ü yapay zekâyı özel amaçları için tercih ettiğini ifade ederken; mesleki kullanım yüzde 37,3, eğitim odaklı kullanım ise yüzde 32,6 olarak açıklandı.

%12,4’lük kısmın yapay zekâdan haberi bile yok

Yapay zekâ araçlarını henüz deneyimlememiş bireylerin gerekçeleri de araştırma kapsamında detaylandırıldı. zekâ kullanmayan kitlenin yüzde 63,3'ü bu teknolojilere ihtiyaç duymadığını belirtirken, yüzde 18,7'lik bir kesim ise sistemlerin nasıl kullanılacağını bilmediğini aktardı. En dikkat çekici verilerden biri ise toplumun yüzde 12,4'ünün yapay zekâ teknolojilerinin varlığından dahi haberdar olmaması. Gizlilik, güvenlik ve emniyet kaygıları nedeniyle bu araçlardan uzak duranların oranı ise yüzde 5,5 seviyesinde.