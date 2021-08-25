2021'in İlk Yarısında Tükiye'de Kaç Adet Otomobil Üretildi?

Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerini derleyen Anadolu Ajansı, 2021'in ilk 7 ayında Türkiye'de gerçekleşen araç üretim sayısını açıkladı. Buna göre yılın ilk 7 ayında 449 bin 550'si otomobil olan 738 bin 329 araç üretimi yapıldı. Üretimde başı çeken marka ise Toyota oldu.

Anadolu Ajansı, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerini derleyerek 2021'in ilk 7 ayına ilişkin bir rapor hazırladı. Kurumun hazırladığı rapor, Türkiye'de kaç adet araç üretimi yapıldığını gözler önüne seriyor.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden derlenen verilere göre 2021'in ilk 7 ayında toplam 738 bin 329 araç üretimi yapıldı. Bunların 449 bin 550'si otomobil olarak kayıtlara geçti. En çok üretim yapan şirket ise geçtiğimiz günlerde üretime ara vermek zorunda kaldığını açıklayan Toyota oldu. Toyota'yı OYAK Renault, Hyundai Assan, TOFAŞ, Honda ve Ford Otosan takip etti.

Markalara göre araç üretim sayıları şu şekilde gerçekleşti

Toyota: 136 bin 885 adet

136 bin 885 adet OYAK Renault: 119 bin 481 adet

119 bin 481 adet Hyundai Assan: 96 bin 506 adet

96 bin 506 adet TOFAŞ: 77 bin 638 adet

77 bin 638 adet Honda: 16 bin 337 adet

16 bin 337 adet Ford Otosan: 2 bin 703 adet

2021'in ilk yedi ayında üretilen 449 bin 550 adet otomobilin yüzde 71,8'i olan 322 bin 874 adet otomobil, üretimden sonra farklı ülkelere ihraç edildi. Bu ihracatlarla 5,5 milyar dolarlık döviz kazancı sağlandı. İhracat konusunda bir numaralı olan şirket de yine Toyota'ydı. Toyota'yı OYAK Renault, Hyundai Assan, TOFAŞ, Ford Otosan ve Honda takip etti. Şirketlerin ihracat sayıları şu şekilde gerçekleşti;