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Türkiye'de Yıllık Kaç Adet Telefon Üretildiği Açıklandı

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General Mobile, Türkiye'de toplam yıllık kaç adet akıllı telefon üretildiğini açıkladı.

Türkiye'de Yıllık Kaç Adet Telefon Üretildiği Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerine yönelik vade sınırlarında güncellemeye gitmişti. Bu kritik hamlenin ardından yerli teknoloji üreticilerinden General Mobile, piyasadaki duruma ve yerli üretim potansiyeline ilişkin resmi bir basın açıklaması paylaştı.

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Teknoloji pazarındaki finansman olanaklarının ve taksit düzenlemelerinin kullanıcıların cihaza erişimini doğrudan etkilediği bir dönemde yapılan bu açıklama, Türkiye'nin yerli üretim gücünü gözler önüne serdi.

İçerikten Görseller

Türkiye'de Yıllık Kaç Adet Telefon Üretildiği Açıklandı
generl

Yıllık 14,8 milyon telefon üretimi kapasitesi var

generl

General Mobile tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’nin akıllı telefon üretiminde büyük bir hacme ulaştığını gösterdi. Açıklamaya göre ülkemiz, yıllık 14,8 milyon adetlik akıllı telefon üretim kapasitesine sahip. Bu devasa üretim hacmi, ülkeyi bulunduğu coğrafyada ve bölgesinde en önemli üretim merkezlerinden biri konumuna taşıyor.

Açıklamada, Türkiye'nin sadece montaj değil, aynı zamanda bölgesel bir teknoloji tedarik noktası haline geldiğinin altı çizilmiş.14,8 milyonluk bu kapasite, hem iç pazarın talebini karşılayabilecek hem de ihracat potansiyelini besleyecek kritik bir eşik.

Türkiye'nin toplam üretim kapasitesi içerisinde yerli markaların payı da oldukça belirgin bir seviyeye ulaşmış durumda. General Mobile, "Erişilebilir Teknoloji" yaklaşımı doğrultusunda yürüttüğü operasyonlarla yüzde 70’e varan yerlilik oranına ulaştığını ifade etti. Şirketin paylaştığı rakamlara göre General Mobile, yıllık 4,2 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip.

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Akıllı Telefon

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