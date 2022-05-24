Twitch, Turkcell, Binance ve Snapchat gibi birçok popüler internet sitesine Türkiye’den erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Twitter’dan aldığımız tepkilere ve yaptığımız araştırmalara göre Türkiye’nin belirli bölgelerinde birçok internet sitesine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Erişim sıkıntısı yaşanan sitelerin arasında çok popüler olanları da var.

Erişimde sıkıntı yaşanılan siteler arasında Blizzard’ın Battle.net sitesi, Binance, Snapchat, Turkcell ve Türk Telekom gibi devler de yer alıyor.

En fazla erişim sıkıntısı yaşanılan site ise Twitch

Diğer büyük siteler arasında son 1-2 saatte en fazla erişim sıkıntısı yaşanılan site Twitch oldu. Twitch’in yanı sıra GitHub, Tinder, Amazon.com.tr sitelerinde de erişim sıkıntısı var olarak gözüküyor. Hatta Webtekno ekibimizden birkaçı da panelimize ve sitemize erişimde sıkıntılar yaşıyor.

Twitter’dan sorduğumuz soruya aldığımız yanıtlardan bazı takipçilerimizin Instagram’a da erişim sıkıntısı yaşadığını öğrendik. Siz bu sitelere veya başka sitelere erişim sıkıntısı yaşadınız mı/yaşıyor musunuz? Bizlerle aşağıda yorumlar kısmından paylaşmayı lütfen unutmayın.

Twitter'dan sizlere erişim sıkıntısı yaşayıp yaşamadığınızı sorumuştuk, işte gelen cevaplar: