Popüler yayın platformu Twitch hakkında ortaya atılan yeni bir iddiaya göre platform, partnerlik programında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Buna göre Twitch'in üst düzey yayıncıları, artık aboneliklerden daha az gelir elde edecek. Fakat aynı zamanda bazı ayrıcalıklara kavuşacak.

Amazon’un sahibi olduğu dünyanın en büyük canlı yayın platformu Twitch, bugün hem yayıncıları hem de izleyicileri kızdıracak bir haberle gündeme geldi. Bloomberg tarafından şirket içi kaynaklara dayandırılan habere göre Twitch, partnerlik programında önemli ve köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

Söz konusu değişikliklerle birlikte Twitch, en basit şekilde izleyicilere daha fazla reklam göstermeyi ve yayıncılara daha az komisyon ödemeyi planlıyor. Söz konusu değişikliklerin bu yaz aylarında gelebileceği belirtilirken, yapılacak değişikliklerin tamamen planlanmadığı, bu değişiklikler gelmeden planların da çöpe atılabileceği vurgulandı. Twitch’in üzerinde çalıştığı söylenen değişiklikler şu şekildeydi:

Twitch partnerlik programında yapılacak olası değişiklikler:

Yayıncılar, daha fazla reklam yayımlayabilecek.

yayımlayabilecek. Üst düzey yayıncılarda aboneliklerde yapılan gelir kesintisi %70/%30’dan %50/%50’ye indirilecek.

Aboneliklere yeni kademe sistemi getirilecek, kademelere erişmek için kriterler belirlenecek (Detay verilmedi).

getirilecek, kademelere erişmek için kriterler belirlenecek (Detay verilmedi). Twitch, partnerlerin münhasırlık kısıtlamalarını kaldıracak. Böylece yayıncılar YouTube veya Facebook'ta yayın yapabilecek.

Söz konusu değişikliklerle Twitch, yayıncıların abonelik gelirlerinin bir kısmını ele geçirirken buna karşı teklif olarak daha fazla reklam yayımlama ve münhasırlıktan kurtulma avantajlarını sunacak. Fakat bu şartlarla birlikte aynı geliri elde etmek isteyen yayıncılar, ya daha fazla reklam göstererek izleyicilerini sıkmayı, ya da daha fazla mesai harcayarak YouTube veya Facebook’ta ayrı yayınlar açmayı tercih etmek zorunda kalacak.