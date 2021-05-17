Resmi blogundan bir açıklama yayınlayan Twitch, abonelik servisi için yerel fiyatlandırmaya gidileceğini açıkladı. Söz konusu açıklamaya göre artık Türkiye'deki Twitch kullanıcıları, desteklemek istedikleri yayıncılara çok daha uygun bir fiyat ile abone olabilecekler.

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, özellikle Türkiye'deki kullanıcıların içten bir "Oh!" çekeceği duyurusunu paylaştı. "Twitch tarihindeki en büyük değişikliklerden birini" gerçekleştiren platform, Türkiye'den başlayarak yerel abonelik fiyatı uygulamasına geçiş yapacağını açıkladı. Söz konusu değişiklik ile birlikte Twitch'te Kademe 1 abonelik fiyatı 9,90 TL olacak.

Peki yayıncılar bu değişiklikten nasıl etkilenecek? Paylaşılan bilgilere göre Twitch, fiyat değişikliğinin başladığı ay dahil olmak üzere yayıncılara 12 ay boyunca gelir ayarlama teşviki sağlayacak. Böylece bir yayıncı, bir ay içinde canlı yayın referans değeri saatinin en az %85'i kadar canlı yayın yaptığı ve uygunluk kriterlerini karşıladığı sürece, yayıncının abonelik gelirindeki azalmayı telafi etmek için “gelir ayarlama teşviki” ödenecek.

Twitch'in yeni yerel abonelik fiyatlandırmasıyla ilgili paylaşmış olduğu açıklamanın satır başları şu şekilde: