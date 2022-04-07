Twitter Çalışanları Elon Musk'ın Gelişi Konusunda Endişeli

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ın en büyük hissedarı olması ve yönetime katılması platformun bazı çalışanlarını endişelendirmişe benziyor. Gelen açıklamalara göre bu çalışanlar, Musk'ın görüşlerinin Twitter'ın içerik denetimini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor.

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde popüler sosyal medya platformu Twitter’ın %9,2’lik bölümünü yaklaşık 3 milyar dolara satın almış ve şirketin en büyük pay sahibi olmuştu. 260 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Musk, bunun ardından da Twitter’ın Yönetim Kurulu’na dahil edilmişti.

Ek olarak Musk, yaptığı açıklamalarda milyonlarca insan tarafından kullanılan Twitter’ın CEO’su Parag Agrawal ve Yönetim Kurulu ile çalışma konusunda heyecan duyduğunu belirtmiş, popüler platforma iyileştirilmelerin geleceğini aktarmıştı. Şimdi ise gelen haberler, Musk’ın Twitter yönetimine katılışının bazı çalışanlar tarafından pek de hoş karşılanmadığını gösterdi.

Musk’ın görüşleri çalışanları endişelendiriyor

Reuters’ın haberine göre Twitter’da çalışanlar, Musk’ın katılması sebebiyle şirketin içerik denetlemeleri konusunda endişeli durumda. Haberde, ifade özgürlüğünü mutlak bir şekilde desteklediğini sürekli söyleyen Musk’ın platforma katılmasının ardından bazı siyasi kişiliklerin Twitter’a çağrıda bulunduğu ifade edildi. Bu çağrılarda, 2021’de ABD’de yaşanan kongre baskınından sonra Twitter’dan çıkarılan Donald Trump’ın geri getirilmesi istendi.

Örneğin, cumhuriyetçi bir Kongre Üyesi olan Lauren Boebert Twitter’dan yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz aylarda kendi sosyal medya platformunu yayınlayan Donald Trump ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Artık Elon Musk Twitter’ın en büyük hissedarı olduğuna göre siyasi sansürleri kaldırmanın zamanı geldi. Donald Trump’ı geri getirin.”

İşte bu sebeple Reuters’a konuşan dört Twitter çalışanı, Musk’ın platform üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduklarını, kötü niyetli kullanıcılar ve zararlı içerikler üzerindeki politikaların olumsuz etkilenebileceğini aktardı. Musk’ın görüşlerinin Twitter’ın yıllarca süren çabalarını zayıflatabileceği ve trolleme gibi konuların platformda artacağı da yapılan açıklamalarda aktarıldı. Ancak bazı çalışanların, Musk’ın gelişinin platforma yeni özellikler getirme konusunda olumlu sonuçlara yol açabileceğini düşündüğünü de belirtelim.

Musk’ın Twitter üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı şu an için belirsiz. Ancak ünlü iş insanı, bu satın alım gerçekleşmeden önce geçtiğimiz haftalarda platform üzerinde bir anket yapmıştı ve takipçilerine sitenin ifade özgürlüğünü destekleyip desteklemediğini sormuştu. Çoğunluğun ‘hayır’ cevabını verdiği bu anket, Musk’ın niyetlerinden birinin bu konuda hamleler yapmak olabileceğini ortaya koymuştu.