Twitter: Elon Musk'ın Sözleşmeyi Feshetme Çabaları Geçersiz

Twitter ve Elon Musk ikilisi mahkemedeki randevularına hazırlanırken bugün Twitter avukatları tarafından Elon Musk'a yönelik bir açıklama geldi. Avukatlar, Musk'ın anlaşmadan vazgeçme kararının geçersiz olduğunu savundu.

Elon Musk - Twitter ikilisi, Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından vazgeçmesiyle birlikte yeniden dünya gündemine oturdu. Twitter, Musk’ın kararının ardından mahkemeye gideceğini açıklarken Elon Musk da buna cevap olarak her şeyin planlı olup olmadığını sorgulatan bir paylaşım yaptı.

Öte yandan hem Elon Musk hem de Twitter, mahkeme salonunda buluşmak üzere şimdiden avukatlarını belirledi. Twitter’ın anlaştığı Wachtell, Lipton, Rosen & Katz şirketinden üst düzey avukatlar, bugün Musk’ın satın alım anlaşmasını iptal etmesinin ‘geçersiz’ olduğunu söyleyen bir mektup paylaştı.

"Elon Musk anlaşmayı bilerek ihlal etti"

Avukatlar, paylaştıkları mektupta anlaşmadan vazgeçme girişiminin “Bay Musk ve diğer Musk tarafları, anlaşmayı bilerek, kasten ve maddi olarak ihlal etmiştir.” gerekçesini sunarak geçersiz olduğunu savundu. Twitter, anlaşmanın iptal edilmediğini ve edilmeyeceğini savunmaya devam ederken, bu mektubun ardından Musk’tan da sadece bir görselli manidar bir paylaşım geldi:

Elon Musk ve Twitter ikilisinin ne zaman mahkemeye çıkacakları bilinmiyor. Fakat her iki tarafın da avukatları şimdiden hazırlıklarını son süratte yapıyor. Twitter, Elon Musk’a karşı kullandığı ‘zehirli hap’ stratejisini geliştiren Lipton’un da kurucu ortağı olduğu şirketle anlaşırken Musk ise daha önce Samsung adına Apple’a karşı savaşan ve daha önce Musk’ın ‘pedofili’ suçlamasına karşı mücadele veren Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ile anlaştı.