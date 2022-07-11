Geçtiğimiz gün 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasından vazgeçen Elon Musk, bugün manidar bir paylaşım yaptı. Musk, attığı adımlarda neler kazandığını gösterdi.

Nisan ayında Twitter’ı satın alacağını açıklayan Elon Musk, platformdaki bot hesapların sayısı nedeniyle Twitter yönetimiyle yoğun bir tartışma içindeydi. Twitter, bot hesapların sayısının toplam hesap sayısının 5’ini oluşturduğunu öne sürerken Musk, bu oranın daha fazla olduğunu savunuyor, %5 olduğuna dair de Twitter’dan daha fazla kanıt talep ediyordu.

Fakat Twitter, Elon Musk’ın isteğini yerine getirmeyince geçtiğimiz gün büyük bir haber geldi. Musk, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımından vazgeçtiğini resmen bildirdi. Bu bildiri üzerine Twitter, Musk’ı mahkemeye vereceğini açıklarken bu sabah Musk’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Elon Musk'ın büyük planı işliyor mu?

Elon Musk, Twitter’da yaptığı yeni paylaşımda pek çok kişinin ‘büyük plan’ olarak tabir edebileceği görsele yer verdi. Musk’ın paylaştığı yukarıdaki görselde yazanlar şu şekideydi:

"Twitter’ı satın alamayacağımı söylediler.

Ardından bot bilgilerini paylaşmadılar.

Artık beni mahkemede Twitter’ı satın almaya zorluyorlar.

Şimdi de bot bilgilerini mahkemede paylaşmak zorunda kalacaklar."

Elon Musk, bu paylaşımının ardından Twitter’ı ters köşe yaptığını düşündüğü bir başka paylaşıma da yer verdi. O paylaşım da şu şekildeydi:

Elon Musk ve Twitter yakında mahkemeye çıkmaya hazırlanırken iki tarafın da mahkemede yanında olacak avukatlar belli olmaya başladı. Twitter, Elon Musk’a karşı kullandığı ‘zehirli hap’ stratejisini geliştiren Martin Lipton’un kurucu ortağı olduğu Wachtell, Lipton, Rosen & Katz şirketiyle bu sürece hazırlanıyor. Ringin diğer köşesinde yer alan Musk ise patent davasında Apple’a karşı Samsung’u savunan ve daha önce Musk’ın ‘pedofili’ suçlamasına karşı mücadele veren Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan’ şirketiyle yola çıkacak.