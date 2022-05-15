Twitter'ı satın alma anlaşmasını şirketin bot hesaplar hakkındaki verileri sebebiyle askıya alan Elon Musk, hesapları kendi ekibiyle tespit etmeye çalışacağını açıkladı. Ayrıca birçok analist, Musk'ın bu tarz bir sebepten askıya alma kararının bir pazarlık stratejisi olabileceğini ifade etti.

230 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda popüler sosyal medya platformu Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolarlık astronomik bir ücrete satın almak için anlaşmaya varmıştı ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

Bunun ardından ise geçtiğimiz günlerde satın alımla ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. SpaceX ve Tesla CEO’su, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla anlaşmanın askıya alındığını ifade ederek şunları söylemişti: “Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların %5’inden daha azını oluşturduğu hesaplamasını destekleyen detaylar gelene kadar geçici olarak askıya alındı.” Şimdi ise konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Musk, bot hesapları ölçmek için kendi deneyini yapacağını açıkladı

Platformu satın alma konusunda hâlen kararlı olduğunu belirten Musk, önceki açıklamalarında Twitter’ın bot hesaplar konusundaki verilerinin pek doğru olduğunu düşünmediğini belirtmişti. Ünlü iş insanı şimdi ise ekibinin Twitter’daki bot hesapları ölçmek için bir deney yapacağını aktardı ve diğer insanları da buna davet etti: “Bunu öğrenmek için ekibim, Twitter’ın resmi hesabının rastgele 100 takipçisini inceleyecek. Başkalarını da bunu yapmaya davet ediyorum ve sonuçları görmek istiyorum.” Musk ek olarak çoğu kişinin bağımsız olarak benzer sonuçlar almasının platformda yer alan sahte/bot/spam hesaplar konusunda oldukça yararlı olabileceğini de paylaşımına ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter tarafından bot hesaplarla ilgili yeni uygulamalara geçileceği bildirilmişti. Ancak görünen o ki Elon Musk, bot hesaplara adeta tek başına savaş açmaya hazırlanıyor.

Analistler, askıya alma kararının pazarlık stratejisi olabileceğini düşünüyor

Bunun yanı sıra birçok analist, Musk’ın bot hesaplar sebebiyle askıya alma kararının bir pazarlık stratejisi olabileceğini düşünüyor. Cuma günü yapılan bu açıklamanın ardından Twitter hisseleri yüzde 10 civarı düşüşle 40,72 dolardan kapamıştı.

Ünlü finans şirketi Bernstein’de bir analist olan Ton Sacconaghi de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Bu, muhtemelen Elon Musk’ın kullandığı bir taktik. Piyasa çok düştü. Bu hareketi muhtemelen bir pazarlık stratejisi olarak kullanıyor.” Ayrıca diğer analistler, Musk’ın hisse başına 54,20 dolarlık teklifi konusunda artık isteksiz olabileceğini, bu yüzden de daha iyi bir fiyat için Twitter ile pazarlık yapabileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak anlaşmanın iptali durumunda iptal eden tarafın diğer tarafa 1 milyar dolar ücret ödemesi gerekeceğini de ekleyelim. Ayrıca CNBC, Musk eğer fazla ödeme yaptığını düşündüğü gerekçesiyle anlaşmadan ayrılırsa Twitter’ın ünlü iş insanına milyarlarca dolarlık tazminat davası açabileceğini aktarıyor.