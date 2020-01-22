Twitter'ın son Android güncellemesi, uygulamanın kullanılamamasına neden oldu. Sorunlu "v8.28" güncellemesi ile ilgili açıklama yapan Twitter yetkilileri, sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, milyonlarca kullanıcıya sahip ve aktif olarak kullanılıyor. Ancak Twitter şu sıralar, ciddi bir hata ile karşı karşıya ve bu hata, neredeyse tüm Android kullanıcılarını etkiliyor. Öyle ki; Twitter uygulamasını v8.28'e güncelleyen kullanıcılar, uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanamıyorlar. Çünkü Twitter uygulaması, giriş yapılmaya çalışıldığı anda çöküyor.

Bu ilginç sorunun neden kaynaklandığı şu an için tespit edilebilmiş değil. Hatta Twitter yetkilileri bile bu sorunun neden kaynaklandığı bilmiyorlar. Çünkü yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çökme sorununa neden olan problemin tespit edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Görünen o ki kullanıcılar, sorunun çözülmesi için bir süre daha bekleyecekler.

Twitter yetkilileri, sorunla ilgili olarak şu an için bir aksiyon gösteremiyorlar ancak bir tavsiye de bulunuyorlar. Bu tavsiye, kullanıcıların Twitter uygulamasını hata düzelene kadar güncellememeleri yönünde. Yani sizler de bir Android kullanıcısıysanız, Twitter uygulamasını bir süre güncellemeyin. Böylelikle henüz çözümü olmayan bu sorundan kaçınabilirsiniz.

Twitter uygulamasının otomatik güncelleme özelliğini kapatma

Siz güncellemelerde kaçınsanız da Google Play Store, uygulamaları otomatik olarak güncelleyebilir ve otomatik güncellemeleri kapatmak için yapılması gereken bazı işlemler var. Dilerseniz şimdi de Twitter uygulamasının otomatik güncellemelerini nasıl kapatacağınıza bakalım;

Google Play Store uygulamasını açık ve Twitter'ın mağaza sayfasına girin.

uygulamasını açık ve Twitter'ın mağaza sayfasına girin. Ekranın sağ üst köşesinde üç noktalı bir buton göreceksiniz. Bu butona dokunun.

göreceksiniz. Bu butona dokunun. Karşınıza çıkan ekranda "Otomatik güncellemeyi etkinleştir" yazan bir seçeneğin aktif olduğunu göreceksiniz. Bu seçeneği deaktif duruma getirin.

Güncelleme: Twitter, yayınladığı 8.28.1-release.00 güncellemesi ile söz konusu çökme sorununu çözüme kavuşturmuş durumda. Twitter tarafından yayınlanan güncelleme notunda ise, "Siz *göremeyebilirsiniz*, fakat Twitter'ınızın %100 performansta çalışmaya devam etmesi için birkaç değişiklik yaptık." ifadeleri yer aldı.