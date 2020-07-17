Twitter’ın soğuk terler dökmesine neden olan yüksek takipçili hesaplardan Bitcoin dolandırıcılığı yapılmasının ardından şirketten yeni bir açıklama geldi. Twitter, hackerların bu hesapların şifresine ulaştığına dair bir bilginin olmadığını söyledi.

Dün gece yüksek takipçili Twitter hesaplarında yapılan Bitcoin dolandırıcılığında Apple, Binance, Coinbase gibi kurum hesaplarıyla beraber Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos gibi çok yüksek takipçiye sahip hesaplardan “1000 dolarlık bitcoine 2000 dolar ödeyeceğim” şeklinde tweetler atılmıştı. Bu sonuçta da pek çok kişi dolandırıcıların Bitcoin hesaplarına para göndermiş, kripto paranın takip edilememesinden dolayı bir nevi paraları uçup gitmişti. Hackerların bu süreçte 100 bin dolardan fazla para kazandığı açıklanmıştı.

Yaşanan bu olay sırasında Twitter’dan da bazı önlemler gelmişti. Şirket, son hamle olarak tüm doğrulanmış hesapların tweet atmasını engellemiş ve bu süreç sabaha kadar sürmüştü. Daha sonrasında hackerların sadece Twitter çalışanlarının kullanabildikleri bir araca erişim sağladığı keşfedilmişti.

Şifrelerin çalındığına dair bir bulgu yok

Son derece hızlı geçen bir gecenin ardından Twitter’dan kısa süre önce yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya devi, yaptığı açıklamada “Saldırganların şifrelere eriştiğine dair hiçbir kanıtımız yok. Şu anda şifrelerinizi sıfırlamanın gerekli olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Twitter’ın bu açıklamasının ardından yaşanan saldırının tamamen kontrol altında olduğunu varsayabiliriz.

Hackerların elde ettiği çalışanlara özel Twitter aracında, hesaplardaki e-postanın değiştirilebildiği biliniyordu, ancak görünen o ki şifreleri görüntülemek için herhangi bir araç bulunmuyor. Yine de yaşanan bu olayın ardından pek çok doğrulanmış hesabın şifresini değiştirerek kendilerine ek güvenlik önlemi aldığı düşünülüyor.