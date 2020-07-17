Son günlerin bir numaralı gündem maddesi Twitter'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. FBI ve New York yönetimi, platform ile ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturmanın, çarşamba akşamı neler yaşandığına dair tüm detayları gün yüzüne çıkaracağı düşünülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, şu sıralar en çok Twitter'ı konuşuyorlar. Bunun nedeni ise çarşamba akşamı yaşanan hack girişimi ve bu girişimin esas hedefi olan Bitcoin dolandırıcılığı. Edinilen bilgilere göre Twitter'da yaşanan olay, bir süre daha konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü şimdi de yetkili mecralar bu olayla ilgili harekete geçtiler.

Yeni gelişmelere geçmeden önce yaşanan olayın hatırlatmasını yapmak gerekirse;

FBI ve New York eyaleti, Twitter hakkında soruşturma başlattı

Edinilen bilgilere göre FBI ve New York eyalet yönetimi, Twitter hakkında soruşturma başlattı. New York Valisi Andrew Cuomo tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle de seçim süreci öncesinde böyle bir durumun yaşanmış olmasının, seçimlerin güvenliliğini tartışmalı hale getireceğini ve bu durumun da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi. Açılan soruşturmalar, çarşamba akşamı neler yaşandığını tüm detayları ile gözler önüne serecek.

Twitter, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamalarda bilgisayar korsanlarının bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine detaylı bir şekilde değinmedi. İşte beklentiler, açılan soruşturmaların bu detayları da ortaya koyacağı yönünde. Yani Twitter'ın ifade verirken bu saldırıyla ilgili tüm detayları ortaya sereceği düşünülüyor. Bu durum, bizlerin de konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmasının önünü açabilir.