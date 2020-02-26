Sony'nin PlayStation 5 Sessizliği Tepki Çekmeye Başladı

Duyurulduğu günden beri PlayStation 5 ile ilgili bilgileri yakından takip eden PlayStation kullanıcıları, Sony'nin Xbox karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdiler.

Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X hakkında yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Diğer yandan Sony, PlayStation 5 hakkında uzun süredir sessizliğini koruyor. Microsoft, Xbox Series X'in donanımını tanıtma konusunda rakibinden daha hızlı davranıyor ve PS5'i bekleyenler için sabretmek, çok daha zor hale geliyor.

Hal böyle olunca, Sony'nin yeni nesil konsolunu bekleyen takipçiler, sosyal medyada hayal kırıklıklarını dile getirmeye başladılar. Belki de PlayStation hayranlarından gelen bu baskı, Sony'yi sonunda harekete geçmeye ikna edebilir. Zira şu anda analistlerden ve geliştiricilerden gelen yorumlar dışında PS5 hakkında çoğu şey perde arkasında gerçekleşiyor.

Xbox twitter hesabının, yeni konsolun 12 teraflop grafik işlem birimiyle övünmesinin ardından PlayStation, MLB The Show 20'nin yeni özelleştirilmiş liglerini paylaştı. Beklenti içinde olan takipçiler, Sony'den beklenen cevabın gelmemesi üzerine tepkilerini komik paylaşımlarla gösterdi.

PlayStation 5 ile ilgili gelen bazı komik tepkiler

State of Patience

Takipçilerden biri, PlayStation'ın State of Play yayın duyurusunu değiştirerek State of Patience (Sabır Durumu) olarak değiştirdi. Takipçi, "Beklemekten bıktım. Sonsuza kadar bekliyorum. Lütfen Sony, Jim Ryan. Acımı dindirin ve bana istediğimi verin. PS5 haberlerine olan susuzluğum beni öldürüyor, heyecana ihtiyacım var. Lütfen, PS4 kütüphanemin PS5'te nasıl çalışacağını bilmem gerek. Lanet olası Teraflop'ları da görmek istiyorum. Bana dönün, bize dönün, çünkü zayıflığım beni öldürüyor, lütfen..." sözleriyle komik bir sitemde bulundu.

Bizim bir etkinlik vardı ne oldu o?

ABD Senatörü Bernie Sanders, gelecek seçimler için yardım istiyordu. Sonunda Sony'den merakla beklenen PlayStation 5 etkinliği açıklamasını da istemeye başladı.

Jim Ryan hayranları bekletmekten keyif alıyor olabilir

Aynen böyle bekliyoruz...

Sonunda PS5 yerine böyle bir şey gelecek diye korkmuyor değiliz...