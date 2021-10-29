Geçen hafta bir Türk’ün ekonomik nedenlerden dolayı muz yiyemediğini ifade etmesi üzerine sosyal medyada birçok yabancı uyruklu vatandaş muz yiyerek video paylaşmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili araştırmalara başlamış Türkiye ile dalga geçtiği tespit edilen 7 kişinin sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Bakanlığın verdiği karar, yabancı basına da yansıdı ve dünya çapında tepkiye yol açtı. Bloomberg ajansının ilgili paylaşımına gelen tepkileri bir araya getirdik.

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında, bir Türk vatandaşın Suriyeli mültecileri kastederek “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” sözleri üzerine sosyal medyada yabancı uyruklu bazı kişiler muz yiyerek video paylaşmaya başlamıştı. Hızla popülerleşerek adeta bir akım haline gelen videolara, Türkiye’de alım gücüyle dalga geçildiği gerekçesiyle birçok kişi tepki göstermişti. Artan tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü konuya müdahale ederek, provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 7 kişinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yakalanan 7 şahısın adli işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilme işlemlerinin başlatılacaktı. Haber kısa sürede hızla yayılarak yabancı medyaya da yansıdı.

Muz yeme videosuyla tepki çeken 7 kişinin sınır dışı edileceği haberi, Bloomberg haber ajansının Twitter hesabından da paylaşıldı. Habere hem Türkiye’den hem de yurt dışından birçok kişi tepki gösterdi. Olay karşısında üzülen, sevinen, komik bulan, sinir olanlar oldu. Bloomberg'in Twitter'daki paylaşımına gelen tepkileri derledik.

Bloomberg'in paylaşımı ve gelen tepkiler:

"Türkiye, bir Türk vatandaşının meyveyi karşılayamadığından şikayet etmesinin ardından sosyal medyada muz yerken görüntülerini paylaşanları "provokatif" olarak değerlendirdiği için en az yedi Suriyeli'yi sınır dışı ediyor."

"ve bir gün paha biçilemez ülke topraklarına 1.000 sığınmacının geleceğinden korkan batı medyası bunu eleştiriyor :) Orada yaşarken hiç kimsenin bir ülkenin bayrağına, milletine ve halkına hakaret etmeye hakkı yoktur."

"Yorumlar çok komik, Türkiye'de 5 milyondan fazla Suriyeli var, tüm Avrupa ülkelerinde bu kadar Suriyeli yok. Bu konuda Türkiye'ye kimse kızamaz, buna hakkınız yok. Hümanistseniz mültecileri seçmek yerine hepsini alın."

"Haberi tüm detaylarıyla anlatırken istemeden bir şeyi unuttunuz!! Türkiye, birçok ülkenin yaptığı gibi Suriyeli mültecileri sınır dışı etmiyor. Bu yedi mülteci, vatandaşlarımıza, ülkemize ve en önemlisi bayrağımıza hakaret ettikleri için sınır dışı edildi."

"Yani #Türkiye 7 kişiyi geri gönderebilir ama o zavallı adama yiyecek alamaz mı?"

"Umarım 2011'den sonra gelenleri kendi ülkelerine geri gönderirler. Hiçbir ülke kendi nüfusunun %10'u kadar mülteciye bakmak zorunda değildir."