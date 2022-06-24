Twitter, videolar için altyazı özelliğini Android ve iOS sürümlere getirdi. Tüm kullanıcılara yavaş yavaş sunulan özellik, videolarda altyazı oluşturulmasını sağlıyor. Peki bu özellik nasıl kullanılacak?

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter, yeni bir özellik duyurdu. Platformun resmi hesabından yapılan açıklamada, artık tüm iOS ve Android kullanıcılarının videolarda altyazı özelliğini kullanabilecekleri ifade edildi. Twitter'ın video altyazı özelliği, bir süredir web sürümde bulunuyordu.

Eğer Twitter'da sıklıkla video izleyen bir kullanıcıysanız, bazı videolarda "CC" yazan yeni bir buton görmüş olabilirsiniz. İşte Twitter'ın video altyazı özelliği de tam olarak bu butondan ibaret. Butonun üzerine dokunduğunuzda, videodaki altyazıyı açıp kapayabiliyorsunuz. Böylelikle yabancı dil videolar izlerken anlamadığınız sözleri, altyazı ile anlayabilirsiniz.

Dağıtımına başlanan özellik henüz size gelmemiş olabilir

Twitter'daki "Twitter Support" isimli hesaptaki açıklamalara göre bu özellik, artık tüm iOS ve Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Ancak Webtekno ofisinde yaptığımız kontrollerde, özelliğinin dağıtımına hala devam edildiğini görüyoruz. Öyle ki bazılarımız Twitter'ın video altyazı özelliğini kullanırken bazılarımız kullanamıyor. Ancak bu durum kısa bir süre içerisinde değişecektir. Eğer gün içerisinde hiçbir değişiklik olmaz ise Twitter uygulamasını manuel olarak güncellemeye çalışın.

Şimdi sizlerle, özelliği test edebileceğiniz bir tweet paylaşacağız. Eğer Twitter'ın masaüstü sürümünü kullanırsanız, altyazı özelliğini zaten görüntülüyor olacaksınız. Mobil uygulamalarda ise az önce paylaştığımız butonu görmeye başlamış olmalısınız.

Twitter'ın altyazı özelliğini test edebileceğiniz örnek paylaşım: