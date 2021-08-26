UBER Soruşturmasının Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin UBER'e açtığı davanın bilirkişi raporu açığa çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen rapora göre UBER, dürüstlük kaidesine uymadığı gibi haksız rekabete de yol açıyor.

Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin UBER'e yönelik suç duyurusunda, yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi, UBER'le ilgili raporunu hazırladı. Hazırlanan rapor, UBER'in haksız rekabete yol açtığını gözler önüne seriyor. Sarı taksicileri sevindiren, özellikle de İstanbul'daki vatandaşları üzerin raporda, bazı ilginç hususlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu, 16 sayfadan oluşuyor. Rapora göre UBER, D2 olarak isimlendirilen yetki belgesini amaç ve kapsamının dışında kullanıyor. Raporda, "UBER Türkiye'nin yasal hak olarak aldığı D2 Yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanmak suretiyle, 'İş şartlarına uymamak, özellikle kanun veya sözleşmeye, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayan dürüstlüğe aykırı davranmış olur' fiilini gerçekleştirdiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

"UBER, dürüstlük kaidesine uymuyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, raporda yer alan bir detayla ilgili bilgi verdi. "Biz önce UBER ile ilgili 'Haksız rekabet' suçunu işlediği gerekçesiyle Ticaret Mahkemesi'nde bir dava açtık. Bu davamız istinafta da haksız rekabet tespit edilerek karara bağlandı. Bu sürecin içerisinde hukukçularımızla beraber araştırma yaptık. Ortada bir haksız rekabet varsa, bunun bir de Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı var. Biz de avukatlarımızla beraber Cumhuriyet Savcılığı'na bir soruşturma açılmasını talep ettik. Sayın savcılığımız da talebimizi aldıktan sonra konuyu bilirkişiye havale etmiş. Sonradan öğrendik ki, bilirkişi de bir rapor sunmuş. Bu raporda UBER'in rakiplerine karşı dürüstlük kaidesine uymadığı, haksız rekabet yaptığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullanan Telli, UBER'in dürüst olmadığının bilirkişi tarafından da tespit edildiğini belirtti.