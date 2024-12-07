Ubisoft'un kurucuları Guillemot ailesinin, oyun şirketindeki hisselerini elden çıkarmadan Tencent'in daha büyük bir yatırımcı olmasını sağlamak için görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.

Hafta içinde sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Ubisoft'un daha geçtiğimiz mayıs adında yayımlanan yeni oynaması ücretsiz birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu XDefiant'ı kapatma kararı aldığından bahsetmiştik. Aslına bakacak olursak bu karar, başarısı ile paralel şekilde hisseleri de tepetaklak olan Ubisoft'un içinde bulunduğu krizin göstergelerinden yalnızca biriydi.

Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre ardı ardına gelen başarısızlıklar, Ubisoft'u "şirketi satma" kararına daha da yaklaştırdı. Paylaşılan bilgilere göre Ubisoft'un yeni sahibi olmaya en büyük aday ise Çin'in en büyük oyun ve sosyal ağ şirketlerinden biri olan Tencent. İşin ilginç yanı Ubisoft'un kurucuları olan Guillemot ailesi, şirketi "satarken" hisselerinden feragat etmeyi düşünmüyorlar.

Ubisoft'un kurucuları, kendi hisselerini satmadan Tencent'in daha büyük bir ortak haline gelmesini hedefliyor

Tencent, halihazırda %10 civarı bir pay ile Ubisoft'un en büyük ikinci hissedarı konumunda. Reuters'ın kaynaklarına göre Guillemot ailesi, Tencent ile şirketteki hissesini artırmaya yönelik görüşmelerini sürdürürken Ubisoft üzerindeki kontrolünü kaybetmeyeği bir formül düşünüyor. Yani iki şirket anlaşsa dahi "Ubisoft artık Tencent'in" diyebileceğimiz bir sonuç ortaya çıkmayacak.

Ubisoft, Assassin's Creed, Just Dance, Far Cry ve Tom Clancy's gibi popüler serileriyle oyun dünyasının en büyük markalarından biri olsa da son dönemde işler pek de yolunda gitmiyor. Şirketin yeni bir büyük yatırımcıyla anlaşabileceği haberi dahi Ubisoft hisselerinin %16 yükselmesine yetti. Ubisoft'un yakın zamanda karşımıza çıkaracağı en büyük yapımın Assassin's Creed Shadows olacağını da hatırlatalım.