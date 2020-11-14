Ubisoft’un Kanada’da bulunan Montreal stüdyosundaki çalışanlar, şu an sebebi bilinmeyen bir şekilde silahlı saldırganlar tarafından rehin alındı. Çalışanların çatıya çıkarıldığı görülürken çok sayıda polis ekibinin binanın çevresini sardığı bildirildi.

Ubisoft’un en büyük oyun stüdyolarından biri olan Kanada’daki Ubisoft Montreal oyun stüdyosu çalışanlarının şu anda rehin alındığı belirtiliyor. Kanadalı haber kuruluşu Journal de Montreal’in haberine göre düzinelerce insan şu anda Ubisoft’un Montreal ofisinde rehin tutuluyor. Polis ekiplerinin etrafını çevrelediği bölgede, pek çok kruvazör ve ağır silahlı görevliler bulunuyor.

Montreal’in Mile End mahallesindeki St-Laurent Bulvarı üzerinde bulunan Ubisoft binasında gerçekleştiği açıklanan rehin alma olayıyla ilgili gelen görüntülere göre düzinelerce insanın çatıda tutulduğu görülüyor. Ubisoft Montreal’de kıdemli bir yönetici olan Eric Pope ise gelişmekte olan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Çatıda rehin tutulan insanların bir fotoğrafını paylaşan Pope, “Bu delilik, çatıdakiler benim ekibim.” şeklinde açıklama yaptı, ancak bu paylaşımın şu anda kaldırıldığı görülüyor.

Ubisoft: Durumun farkındayız

Game Informer’a, yaşanan rehin alma olayıyla ilgili bir açıklama yapan bir Ubisoft sözcüsü, “Durumun farkındayız ve yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Yaşanan bu olayla ilgili hala net açıklamalar bulunmasa da Police Montreal’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “St-Laurent ve St-Viateur’un köşesinde devam eden bir polis operasyonu var. İnsanlardan bu bölgelerden uzak durmalarını istiyoruz. Şu anda bilgiler doğrulandıkça daha fazla ayrıntı açıklanacak” dedi.

Neden rehin alındıkları bilinmiyor

Öte yandan Ubisoft Montreal stüdyolarında yaşanan bu durumun neden gerçekleştiği bilinmiyor. Stüdyoda bulunan çok sayıda telifli içeriğe ulaşmayı hedeflediği düşünülen saldırganların hala içeride olduğu bildiriliyor. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Güncelleme: Montreal polisi, Twitter'dan yapılan paylaşımda şimdilik herhangi bir tehdidin tespit edilmediğini, binayı tahliye çalışmalarının başladığığını açıkladı.