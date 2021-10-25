Ubisoft, Oyunlarda FPS Düşüren Uygulamaları Açıkladı

Ubisoft, resmi internet sitesinde oyun performansında düşmeye neden olan ya da doğrudan bilgisayarın çökmesine yol açan uygulamaları açıkladı. Şirketin açıkladığı uygulamalar arasında Discord ve OBS gibi günümüzün popüler yazılımları da yer alıyor.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Ubisoft, internet sitesi üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında bazı üçüncü taraf yazılımların oyunlarda düşük performans ya da doğrudan çökme gibi sorunlara yol açabileceğini söyleyen şirket, bu uygulamaların neler olduğuna dair bazı örnekler de verdi. Video oyun dünyasında oldukça popüler olan Discord'un da bu listede yer alması, sektörde yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamalarda bazı üçüncü taraf uygulamaların isimlerinin verilmesi ve bu uygulamaların nasıl devre dışı bırakılacaklarının tane tane açıklanması, Ubisoft'un bu uygulamaları hedef tahtasına oturttuğunu gözler önüne seriyor. Dilerseniz hep birlikte, Ubisoft'un performans sorununa yol açtığını düşündüğü uygulamaların neler olduğuna yakından bakalım.

Ubisoft'a göre oyun performansını düşüren ve hatta çökmeye neden olabilen bazı yazılımlar

Discord

TeamSpeak

OBS

XSplit Gamecaster

Skype

Vmware

Hamachi

f.lux

Nexus Launcher

MSI Afterburner

Riva Tuner

Overwolf

Razer Synapse

SteelSeries Engine

Ubisoft'un açıkladığı performans düşüren üçüncü taraf yazılımlara baktığımızda, Discord'un yanı sıra TeamSpeak, OBS, Skype ve Hamachi gibi oyuncuların sıklıkla kullandıkları yazılımların da bulunduğunu görüyoruz. Discord, bugün neredeyse her oyunda iletişim kurmak için kullanıldığı gibi OBS de canlı yayın yapılmasına imkan tanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun oynarken Discord ya da OBS gibi uygulamaları kapatmak mümkün mü? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.