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Ubisoft'un Kurucusu, Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

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Oyun devi Ubisoft'u kuranlardan biri olan Claude Guillemot, yaşadığı bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Ubisoft'un Kurucusu, Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Assassin’s Creed’den Rainbow Six oyunlarına kadar birçok ikonik yapımı bünyesinde bulunduran Ubisoft, şu anda piyasadaki en büyük oyun şirketlerinden biri konumundaydı. Ancak Fransa merkezli oyun şirketi ve tüm oyun dünyası, geçtiğimiz günlerde büyük bir trajedi yaşadı.

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19 Haziran Cuma günü Ubisoft’un kurucu ortaklarından biri olan Claude Guillemot, yaşanan bir uçak kazasında maalesef hayatını kaybetti. Kaza, Fransa’nın batısında bulunan La Baule kentinde yaşandı. Uçuş eğitmeni ve Guillemot ile birlikte toplamda 2 kişi hayatını kaybetti.

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Ubisoft'un Kurucusu, Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti
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Ubisoft’tu 1986’da kuranlardan biriydi, şu sıralarda ise yöneticilik yapıyordu

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Claude Guillemot, efsane Ubisoft oyun şirketini 1986 yılında kuran beş kardeşten biriydi. Diğerleri; Christian, Gerard, Michel ve Yves Guillemot’tu. 5’i birlikte tarihin en ikonik oyunlarına imza atan ve oyun sektörünün devleri arasına girmeyi başaran bu firmanın temellerini attılar.

Hayata 69 yaşında gözlerini yuman Claude Guillemot, Ubisoft’un Yönetim Kurulu’nda yer alan bir isimdi ve aynı zamanda Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini de üstleniyordu.

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Oyunlar Ubisoft

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