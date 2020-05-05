Assassin's Creed Valhalla'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Bir Reddit kullanıcısı, yaşadığı yerdeki bir oyun mağazasının yeni Assassin's Creed oyununun çıkış tarihini sızdırdığını öne sürdü. Assassin's Creed Valhalla, serinin son 3 oyunu gibi ekim ayında piyasaya sürülebilir.

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın fragmanını yayınlayarak büyük heyecan uyandırdı. Hayranlar şimdiyse bir sonraki Assassin's Creed oyununun çıkış tarihini merakla bekliyorlar. Reddit'te yapılan bir paylaşım yeni oyuna ne zaman kavuşacağımızı ortaya çıkarmış olabilir.

Reddit kullanıcısı, yaşadığı bölgedeki yerel bir oyun mağazasının oyunun çıkış tarihini sızdırmış olabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre, Assassin's Creed Valhalla mağazanın sitesinde ön siparişe girmesinin ardından çıkış tarihi 16 Ekim 2020 olarak belirtildi. Ancak birkaç saat sonra, açıklama bölümü oyunun 2020'de geleceğini belirtecek şekilde değiştirildi.

Reddit moderatörleri Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi sızıntısını doğruladı

Yeni Assassin's Creed oyununun çıkış tarihini ortaya çıkaran kullanıcı, ekran görüntüleri aldığını ancak mağazaya zarar vermemek için açık olarak yayınlamayacağını belirtiyor. Diğer yandan moderatörler, kullanıcının ekran görüntülerini kendileriyle paylaştığını ve tarihin doğru olduğunu onayladı.

Paylaşımda çıkış tarihinin bir yer tutucu olabileceği de belirtiliyor, ancak son üç Assassin's Creed oyununun ekim ayında cuma günü yayınlandığı düşünülürse, 16 Ekim Cuma bu noktada uygun bir tarih gibi görünüyor. AC: Odyssey 5 Ekim 2018 (Cuma), AC: Origins 27 Ekim 2017 (Cuma) ve AC: Syndicate 23 Ekim 2015'te (Cuma) çıkmıştı.

Reddit'teki diğer kullanıcılar da bu iddiayı destekliyor. Ancak Ubisoft'un Assassin's Creed Valhalla'yı neden Cyberpunk 2077'nin planlanan çıkış tarihinden 1 ay sonrasına bıraktığı merak ediliyor. Ubisoft, Microsoft'un 7 Mayıs'ta Xbox Series X oyunlarını duyuracağı etkinlikte daha fazla bilgi ortaya koyabilir.