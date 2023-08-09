Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir olay seneler önce bir uçakta yaşanmış. 22 Şubat 1970’te Avusturyalı bir genç, Tokyo’ya giden bir uçağın hiç düşünemeyeceğiniz bir bölmesine saklanmış.

Yazları Katolik okuluna gitmek istemeyen bir gencin kaçış planıydı bu sadece. İşler planladığı gibi gitseydi her şey çok farklı olabilirdi, ama bu, onun yaptığı son plandı.

Keith Sapsford adındaki bir genç, henüz 14 yaşında boyundan büyük bir plan hazırladı. Sidney Havaalanı’ndan hareket edecek olan uçağın tekerlek bölümüne gizlenerek Tokyo’ya gitme planı yapmıştı.

Henüz 14 yaşındaki gencin bu planının kaynağı aslında babasıydı.

Babası Charles Sapsford'un aktarımına göre, oğlu Keith’i uçağın iniş takımlarına saklanarak ölen bir İspanyol çocuk hakkında daha önce uyarmıştı. Ancak görünen o ki bu fikir oğluna cazip geldi. Bahsettiği çocuğun kaderini, oğlu da yaşamış oldu.

Genç, bu planı yaparken her şeyi hesaba kattığını düşünüyordu. Uçağın tekerlek boşluğunda kaldığı sürece yüksek irtifadan oluşabilecek tehlikelerden korunabileceğini tahmin etmişti. Ancak hesaba katmadığı şey şu ki uçağın tekerlekleri geri çekildiğinde yeniden açılacaktı. Olanlar ise kaçınılmazdı.

Keith’in düşerken kameralara yakalanan görüntüsü akıllara kazındı.

Sapsford'un amacı, uçağın altında gizlice seyahat ederek ücretsiz bir şekilde yolculuk yapmaktı. Ancak uçak havalandığında iniş takımı bölgesindeki soğuk ve düşük oksijen seviyeleri nedeniyle hayatta kalmadığı söyleniyor. Keith Sapsford, uçak havalandıktan kısa bir süre sonra 61 metreden yere düşerek hayatını kaybetti. Peki biz bunu nasıl öğrendik?

Böyle bir kazanın görüntüsü nasıl oldu da ortaya çıktı diye merak ediyor olabilirsiniz. O da gariptir ki, amatör fotoğrafçı John Gilpin'in aynı anda aynı yerde olması ise tamamen bir tesadüftü. Akıllara kazınan son düşüş görüntüsünü Gilpin yakaladı.

Sapsford eğer uçaktan düşmemiş olsaydı yine de hayatta kalması pek mümkün görünmüyordu.

Bulunduğu haliyle hissedilen oksijen eksikliği vücutta bazı tepkimeler yaratmış olmalı. O kareleri kaydeden Gilpin, bir hafta sonra “olaysız” havaalanı çekiminde birdenbire yakaladığı kareyi fark etti. Fotoğraf karesinde bir uçaktan ayakları sallanan bir çocuk gördü. Ne yazık ki bunun için de bir hayli geç olmuştu.

Bu karanlık olay ve geriye kalan fotoğraf karesi de acı bir trajedi bıraktı geriye. Olaydan sonra ABD Federal Havacılık Otoritesi (FAA), 2015’te kaçak yolcuların uçuşta hayatta kaldığını gösteren bir araştırma yayınladı. Sapsford'dan farklı olarak, böyle bir durumda hayatta kalanlar genelde düşük yüksekliklerde ve kısa yolculuklarda bu yönteme başvurmuş.

Bu olay, insanların bilinçlendirilmesi konusundaki önemi bir kez daha vurguladı ve benzer olayların yaşanmaması için çeşitli güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açtı.