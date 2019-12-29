Teknolojinin ve dünyanın şartlarının değişmesi ile ulaşım adına bazı yenilikler yapmak gerekebiliyor. Bu yeniliklerin sıradaki üyesi uçan taksiler olabilir. Uber, Lilium gibi birçok şirket önümüzdeki senelerde uçan taksi hizmeti vermeye hazırlanıyor. Peki bu uçan taksilerin nasıl işlemesi bekleniyor?

Gelişen dünya üzerinde teknoloji artık o kadar hızlanmış durumda ki herhangi bir alanda kilometre taşı sayılacak gelişmelerin arasında 5 yıldan fazla süre olmuyor. Her yıl mobil cihazlar, yapay zeka, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda yeni gelişmelerle karşılaşıp onlara şaşırmaya devam ediyoruz.

Ancak birazdan bahsedeceğimiz gelişme biraz uçuk gelebilir. Eskiden geleceğin tasvir edildiği çizgi filmlerde karşılaştığımız bir olgu kısmen gerçek oluyor diyebiliriz. Uçan taksilerden söz ediyoruz. 'Kısmen' dememizin sebebiyse bu taksilerin gerçekten uçan arabalar olmamaları.

Uçan taksiler, Boeing ve Uber gibi şirketlerin yüklü miktarda yatırım yaptıkları yeni bir olgu. Küçük boy uçaklara ya da helikopterlere benzeyen bu araçlar önümüzdeki yıllarda çokça kullanılan ulaşım araçları olabilirler. İnsanları plajlar ve havalimanları gibi başlı yerlere kolayca götürmesi hedeflenen uçan taksiler, ulaşım sırasında harcanan zamanı büyük oranda düşürebilir.

Uçan taksilerin faydalı olabileceği durumlar

Büyük havayolu şirketlerinde yolculuk yapmanın getirdiği bazı zorluklar var. Önceden yer ayırtmak, sıkı uçuş saatlerine uygun şekilde hareket etmeye çalışmak ve bunu yaparken şehrin korkunç trafiği ile mücadele etmek bunlardan birkaçı. Özellikle İstanbul gibi metropollerde havalimanlarına ulaşmak saatler alabiliyor.

İşte uçan taksiler tam da burada işimize yarayabilir. Otoyollar ve büyük uçaklara hızlı ama pahalı bir çözüm olabilecek uçan taksiler, havayolu şirketlerinden çok daha fazla çeşitlilikte kalkış ve iniş noktları sağlayarak yolcularına hayat kurtarıcı kolaylıklar sağlayabilir.

Alman şirket Volocopter, uçan taksilerin iniş noktalarıyla ilgili bir senaryo sundu. Şirket, uçan taksilerin VoloPort adı verilen mini havalimanlarının üzerinde bulunacak iniş pistlerine inebileceğinden bahsetti. Ancak gelişen teknoloji sayesinde dikey biçimde kalkış ve iniş gerçekleştiren bu hava araçları, şehrin diğer alanlarına da inmeye uygun hale getirilebilir.

Volocopter 2X

Hava aracı olarak kullanılabilecek araçlardan biri, helikopter benzeri yapıya sahip Volocopter 2X. Tamamen elektrikle çalışan ve sadece 1 yolcu taşıyabilen Volocopter 2X'in 2022 yılında Singapur'da hizmete başlaması bekleniyor.

Lilium Jet

Sadece 1 yolcu taşıyabilen yerel rakibi Volocopter'in aksine Lilium Jet, 5 adet yolcu kapasitesine sahip olacak. Tamamen elektrikli aracın bir diğer farkı ise bir helikopteri değil bir uçağı andırması.

Uber Elevate

Uçan taksi sektöründe yer almak için çalışmalar sürdüren şirketlerden bir diğeri ise ulaşım devi Uber. Şirket JFK havalimanı ve Manhattan arasında kişi başı 200 dolarlık uçuşlar sağlayan Uber Elevate dışında, 2023 yılında kullanıma başlanmak üzere Uber Air adında 4 kişilik yolcu kapasiteli bir hava aracının üzerinde çalışıyor.



