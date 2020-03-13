UEFA, EURO 2020’nin Akıbetini Belirlemek İçin Toplanacak

UEFA, corona virüsü nedeniyle toplanma kararı aldı. Kuruluş, yapacağı video konferansı sonrası şu an devam etmekte olan ligler ve yazın oynanması beklenen EURO 2020 müsabakalarının akıbetini kararlaştıracak.

İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (Kovid-19), aradan geçen süreçte tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği virüs, pek çok etkinliğin de iptaline veya yeniden düzenlenmesine neden oluyor. Bu etkinlikler arasında en dikkat çekenlerden biri de futbol müsabakaları.

10 binlerce insanın bir arada izlediği futbol maçları, virüsün yayılması için uygun ortam oluşturuyor. Bu sebeple, pek çok ülkenin ligi durdurulurken, ülkemizin de dahil olduğu bazı ülkelerde maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Merak edilen bir diğer olay da bu sene gerçekleşecek EURO 2020 oldu.

Yapılan son açıklamaya göre UEFA, EURO 2020 dahil tüm organizasyonları görüşmek için 55 üye federasyonunu 17 Mart’ta video konferansına davet etti. İtalya, İspanya gibi ülkelerde futbol organizasyonları iptal edilmesi, salgının EURO 2020’yi de etkileyebileceğini gözler önüne serdi. UEFA da Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19 salgınının derecesini pandemi olarak belirlemesinin ardından futbol müsabakalarının geleceği çin toplanacak.

Euro 2020 İptal Edildi İddiası

UEFA’nın toplanma kararını açıklamasının dışında Fransız L’Equipe’den önemli bir iddia geldi. L’Equipe, UEFA’nın EURO 2020’yi 2021’e erteleme kararı aldığını duyurdu. UEFA’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklamanın, yapılacak video konferansının ardından önümüzdeki salı günü duyurulması bekleniyor.