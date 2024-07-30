EA Sports FC'nin rakibi olacak oynaması ücretsiz futbol oyunu UFL'nin 2. beta zamanı açıklandı.

Futbol simülasyonu pazarında EA Sports FC'nin rakibi olması beklenen UFL'den yeni bir açıklama geldi. Oyunun geliştiricisi XTEN Limited, UFL için ikinci açık beta sürecinin bu hafta içinde başlayacağını duyurdu. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahipleri oyunu deneyebilecekler. UFL'in ilk açık betası büyük ilgi görmüştü ve 1,3 milyon oyuncu yapımı denemişti.

Yapılan açıklamaya göre oyunseverler, 2 gün boyunca oyunu deneyebilecekler. Oyuna eklenen yeni mekanikleri ve değişiklikleri de böylelikle görebilmek mümkün olacak. Firmanın açıkladığı uzun değişiklikler listesine baktığımızda iki beta arasında önemli farklar görmemiz olası.

UFL açık beta ne zaman başlayacak?

UFL açık betası kısa süreli olacak ve bu hafta sonu (2-4 Ağustos) gerçekleştirilecek. Ön kayıt yaptırmak gerekmeyen açık betayı denemek için oyunu Xbox veya PlayStation mağazasından indirmek ya da daha önce indirdiyseniz güncellemek yeterli olacak.

Ayrıca oyunu beta sürecini beklemeden önce indirmek mümkün. Oyunu önceden indirip açık beta süreci başladığında güncelleme yapıp oyunu oynamak mümkün olacak. Böylece açık betayı daha derinlemesine oynama şansı bulabileceğiz.

UFL hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun EA Sports FC ile mücadele edebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.