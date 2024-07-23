EA Sports FC'nin alternatifi olması beklenen UFL'den Beşiktaş'ın stadı Tüpraş Stadyumu paylaşıldı.

Futbol simülasyonları pazarı son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli hâle geldi. EA Sports FC 25 dışında gelecek yıl Konami Efootball 2025 ve oynaması ücretsiz olan UFL de oyunseverlerin karşısına çıkacak. FIFA serisinin de 2K ortaklığıyla geri gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray, EA Sports FC ile iş birliğine gittiklerini duyurmuştu. Daha önceden UFL ile anlaşan Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'nun görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler bize oyundan ne beklememiz gerektiğine dair de bir fikir veriyor.

İşte o görüntüler:

Videoda adım adım Tüpraş Arena'nın nasıl modellendiği de anlatılıyor. Genel olarak stadyumun tasarımının sona ermediği de sol altta yer alan "Work In Progress" ifadesi, geliştirme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. O yüzden bu aşamada stadın henüz bitmediğini ancak görsellerin oyun içinden alındığını hatırlatalım.

Öte yandan stadyum bu hâliyle de gerçeğine oldukça yakın bir tasarıma sahip. Tribünleri ayıran tellerden koltuklara, merdivenlerdeki sarı bantlardan tribün girişlerine stadyum gerçeğine oldukça yakın bir görüntüye sahip. Taraftarlar konusunda ise biraz daha çalışılması ve daha az jenerik bayrak kaplaması kullanılması gerektiği dikkat çekiyor.

UFL, geçtiğimiz ayın başlarında beta versiyonu ile oyunseverlerin karşısına çıkmıştı. Strikerz Inc tarafından geliştirilen oyun Unreal Engine üzerine inşa edildi. Oyunun menajer modu ve kariyer modu gibi farklı kısımları da bulunuyor.