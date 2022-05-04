Telefonların Hızını İki Katına Çıkaracak UFS 4.0 Duyuruldu!

Samsung, yeni depolama alanı standardı UFS 4.0'ü duyurdu. Veri aktarım hızıyla bilinen en hızlı depolama standardı olan UFS 3.1'i ikiye katlayan UFS 4.0 depolama birimleri, 2022'nin üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek. Peki bu standart, tüketicilere neler sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yarı iletken birimi, çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, yeni nesil depolama standardı "UFS 4.0" duyuruldu. Bu duyuru, özellikle de akıllı telefonlar için yeni bir devrin başlamakta olduğu anlamına geliyor. Peki UFS 4.0 neler sunuyor ve son standart olarak bilinen UFS 3.1 ile kıyaslandığında gerçekten avantajlı mı?

Akıllı telefonlar, bundan yıllar öncesinde eMMC depolama standartlarına sahipti. Ancak UFS standardı ile adeta bir devrim yaşandı. Akıllı telefonlar, bu depolama teknolojisi ile çok daha iyi performans vermeye başladılar. Teknolojinin ucuzlaması da UFS'nin gelişim sürecine pozitif katkı yaptı. 2020 yılında tanışma imkanı yakaladığımız UFS 3.1 ise son yıllarda en çok tercih edilen standartlardan bir tanesi oldu. Teknoloji şirketleri, orta segment telefonlarında bile UFS 3.1'i tercih etmeye başladılar. Samsung'un bugün yaptığı açıklama ile bu durum yavaş yavaş değişecek gibi görünüyor.

Telefonlar, bugünkünden iki kat hızlı olacak

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre UFS 4.0, 23,2 Gbps hıza ulaşabiliyor. Günümüzün en hızlı depolama çözümü olan UFS 3.1 ise 11,6 Gbps hıza ulaşabiliyordu. Yani yeni depolama çözümleriyle telefonların hızı, depolama biriminden işlemciye veri aktarımı noktasında 2 katına çıkacak. UFS 4.0 standardının kullanıldığı depolama alanlarının sıralı okuma hızları 4.200 MB/sn'ye, sıraları yazma hızları ise 2.800 MB/sn'ye ulaşabilecek. Bu da telefonlardaki tepki süresinin iyileşeceği anlamına geliyor. Bir uygulamaya girmek veya bir uygulamayı yüklemek, UFS 4.0 ile öncekinden çok daha hızlı olacak.

Bu yüksek performansın bataryaları nasıl etkileyeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre UFS 4.0 standardı, UFS 3.1'den yüzde 46 verimli çalışıyor. Yani UFS 4.0'ın enerji tüketim verimi, UFS 3.1'den çok daha iyi. JEDEC standartlarına da destek veren UFS 4.0, akıllı telefonlara ek olarak AR ve VR ekipmanları ile otomotiv sektöründe de tercih edilecek gibi görünüyor. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre UFS 4.0 standardı ile gelen depolama alanları, 2022'nin üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek.