Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, borsaları etkilemesinin yanı sıra bitcoin piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Bitcoin piyasası Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından uçuşa geçerken Ukrayna’ya çok sayıda kripto para yardımı gönderilmeye devam ediliyor.
Kripto para piyasasının dev isimlerinden Binance, yaptığı açıklamayla yüksek standartlarını korumaya devam etmek için standartlarını karşılamayan token ve kripto paraları listelerinden kaldırdıklarını söyleyerek 5 altcoini liste dışı bıraktı. Peki bu altcoinler hangileri ve liste dışı bırakılma sebepleri ne oldu? Gelin bir bakalım…
BCD, CND, MTH, NCASH ve YOYO listeden çıkartıldı
Binance tarafından açıklamaya göre, çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurularak yapıldığı bu liste dışı bırakma işlemiyle alım ve satımı durdurulan token ve altcoinler; Bitcoin Diamond (BCD), Cindicator (CND), Monetha (MTH), Nitro Network (NCASH) ve YOYOW (YOYO) oldu. Ayrıca Binance, yüksek standartlarını karşılayan kripto paralarla çalışmaya devam edeceklerini ve bu kaliteye uygun kripto paraları listelemek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak yaşanan veya yaşanabilecek ticari kayıplardan sorumlu olmadıklarını dile getirdi.
Binance’nin bu kararı vermelerindeki bazı sebepler ise şöyle:
- Ekibin projeye olan bağlılığı
- Geliştirme faaliyetlerinin seviyesi ve kalitesi
- İşlem hacmi ve likidite
- Ağın kararlılığı ve saldırılara karşı güvenliği
- Ağ/akıllı sözleşme kararlılığı
- Halkla iletişim düzeyi
- Periyodik ayrıntılı inceleme taleplerimize hızlı yanıt verme
- Etik olmayan/dolandırıcılığa yönelik davranış veya ihmal kanıtı
- Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto ekosistemine katkı
Binance, kullanıcılarına bir de şu uyarılarda bulundu:
- Kaldırılan işlem çiftleri: BCD/BTC, CND/BTC, MTH/BTC, NCASH/ETH ve YOYO/BTC.
- Her işlem çiftinde alım satım durdurulduktan sonra tüm alım satım emirleri otomatik olarak kaldırılacaktır.
- İşlemler durdurulduktan sonra varlıklarınızı görüntülemek için, Fonlar sayfasında “Küçük varlıkları gizle” seçeneğini işaretlemediğinizden lütfen emin olun.
- Bu tokenler için 09/03/2022 günü saat 03.00'ten (TSİ) sonra yapılan yatırma işlemleri hesabınıza geçmeyecektir.
- Bu coin ve tokenlerin Binance'ten çekimi, 09/06/2022 günü saat 03.00'e (TSİ) kadar desteklenmeye devam edecektir.