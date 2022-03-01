Kripto para piyasasınının öncülerinden Binance, yüksek standartlarını karşılamadıklarını ve birçok bulguyu incelediklerini söyleyerek 5 altcoini liste dışı bıraktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, borsaları etkilemesinin yanı sıra bitcoin piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Bitcoin piyasası Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından uçuşa geçerken Ukrayna’ya çok sayıda kripto para yardımı gönderilmeye devam ediliyor.

Kripto para piyasasının dev isimlerinden Binance, yaptığı açıklamayla yüksek standartlarını korumaya devam etmek için standartlarını karşılamayan token ve kripto paraları listelerinden kaldırdıklarını söyleyerek 5 altcoini liste dışı bıraktı. Peki bu altcoinler hangileri ve liste dışı bırakılma sebepleri ne oldu? Gelin bir bakalım…

BCD, CND, MTH, NCASH ve YOYO listeden çıkartıldı

Binance tarafından açıklamaya göre, çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurularak yapıldığı bu liste dışı bırakma işlemiyle alım ve satımı durdurulan token ve altcoinler; Bitcoin Diamond (BCD), Cindicator (CND), Monetha (MTH), Nitro Network (NCASH) ve YOYOW (YOYO) oldu. Ayrıca Binance, yüksek standartlarını karşılayan kripto paralarla çalışmaya devam edeceklerini ve bu kaliteye uygun kripto paraları listelemek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak yaşanan veya yaşanabilecek ticari kayıplardan sorumlu olmadıklarını dile getirdi.

Binance’nin bu kararı vermelerindeki bazı sebepler ise şöyle:

Ekibin projeye olan bağlılığı

Geliştirme faaliyetlerinin seviyesi ve kalitesi

İşlem hacmi ve likidite

Ağın kararlılığı ve saldırılara karşı güvenliği

Ağ/akıllı sözleşme kararlılığı

Halkla iletişim düzeyi

Periyodik ayrıntılı inceleme taleplerimize hızlı yanıt verme

Etik olmayan/dolandırıcılığa yönelik davranış veya ihmal kanıtı

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto ekosistemine katkı

Binance, kullanıcılarına bir de şu uyarılarda bulundu: