Ukrayna'dan Gelen Tarım Ürünleri İçin 'İstisna' Getirildi

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla birlikte Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatına önemli bir istisna getirildi. Türkiye'deki gıda arzının etkilenmesini önlemek için uygulamaya konan istisna, resmi belge aranmayacağı yönündeydi.

Rusya, geniş çaplı askeri bir ‘operasyon’ ile Ukrayna sınırları içine girmişken ve iki ülke arasında savaş başlamışken, her iki ülkeyle de ilişkisi olan Türkiye’de bazı endişeler doğmuştu. Bu endişelerin en büyüklerinden biriyse tarım ürünlerine yönelikti. Özellikle buğdayda Rusya ve Ukrayna’ya bağlı olan Türkiye, bugün buna yönelik önlem amaçlı yeni bir karara imza attı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında önemli değişikliklere yer verdi. Karara göre, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ithalatına istisna getirildi. Bu istisnayla Türkiye, gıda arz güvenliğinin sağlanmasını hedefleyecek.

Resmi kontrollerde belge aranmayacak:

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye’de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerinde erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.

Buğday fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı:

Dünyadaki buğday üretiminin büyük çoğunluğunu gerçekleştiren iki ülke arasında çıkan savaş, buğday fiyatlarının son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına neden olmuştu. Buğdayın ton fiyatı, 440 dolara kadar ulaşmıştı. Bir ay önceki ihalesinde buğdayın tonunu 350 dolardan alan Toprak Mahsulleri Ofisi, geçtiğimiz gün düzenlediği ihaledeyse 408 ila 518 dolar arasında teklifler almıştı.