Türkiye, Sürdürülebilir Tarımda Sınıfta Kaldı

The Economist tarafından derlenen verilerle oluşturulan Dünya Gıda Sürdürülebilir Endeksi, Türkiye'nin sürdürülebilir tarımda sınıfta kaldığını gösterdi. Türkiye, bu alanda 78 ülke arasında 60. sıraya yerleşti.

Gıdada sürdürülebilirlik, ülkeler ve dünya için büyük önem taşırken The Economist’in hazırladığı “Dünya Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi”, Türkiye için kritik uyarı niteliğinde olan önemli verilere yer verdi. 2021 verileri ile oluşturulan endekste ilk üç sırada İsveç, Japonya ve Kanada yer alıyorken Türkiye, dünya ülkeleri arasında ilk 25’e dahi giremedi.

Toplamda 78 ülkeyi kapsayan ve gıda kaybı ve israfı, tarım ve beslenme zorlukları başlıkları altında hazırlanan endeks, ülkeleri hem bu başlıklarda hem de genel gıda sürdürülebilirliği açısından olarak puanladı. 100 üzerinden yapılan puanlamada Türkiye’nin ortalama puanı 66 olarak açıklandı. Türkiye, 78 ülke arasında 27. sırada listelendi.

Türkiye’de gıdada sürdürülebilirliğin durumu ne?

Paylaşılan verilere göre Türkiye, gıda kaybı ve israfında 69 puan, sürdürülebilir tarımda 60 puan, beslenme zorluklarında da 69 puan aldı. Türkiye, bu puanlarla birlikte 78 ülke arasında gıda kaybı ve israfıyla mücadelede 23. sırada, sürdürülebilir tarımda 60. sırada ve beslenme zorluklarında 29. sırada yer aldı.

Türkiye’nin en düşük sıralandığı sürdürülebilir tarımdaki en büyük sorunuysa su yönetimi oldu. Türkiye, su yönetimi konusunda 100 puan üzerinden 0 puan aldı. Bununla birlikte arazi kullanımı 44 puan alırken, üretkenlikten de 4 puan elde etti. Türkiye’nin bir diğer büyük sorunu da beslenme konusundaydı. Ayrıca sürdürülebilir tarıma yatırım fırsatlarında 18 puan elde edebildi. Türkiye, sağlıklı yaşam beklentisinde 77 puan alırken fiziksel aktivitede 48, aşırı beslenmenin yaygınlığında da 23 puan aldı.

Gıda sürdürülebilirlik endeksinde en yüksek puan alan ülkeler:

İsveç – 76 puan

Japonya – 76 puan

Kanada – 75 puan

Finlandiya – 75 puan

Avusturya – 74 puan

Gıda sürdürülebilirlik endeksinde en düşük puan alan ülkeler: