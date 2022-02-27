Kripto para analistleri, Ukrayna'ya yardım amacıyla milyonlarca dolar değerinde Bitcoin bağışı yapıldığını açıkladı. Analistler, kripto birimlerin bağış için güçlü bir alternatif olduğunu ifade etti.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçıların yönettiği sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı almış, bu kararı takiben Rus ordusu Ukrayna’ya giriş yapmıştı. Günlerdir çatışma altındaki Ukrayna’ya o günden beri pek çok ülkeden maddi ve manevi destek geldi ve gelmeye de devam ediyor.

Bu gelen yardımlar arasında oldukça yüklü miktardaki Bitcoin yoluyla yapılan bağışlar ise dikkat çekiyor. Kripto para analistlerinden gelen açıklamalara bakacak olursak kripto para fon toplama, dünyadaki modern çatışmaların giderek daha önemli bir parçası haline geliyor.

En az 11 milyon dolar kripto para yardımı toplandı

Şimdiye kadar 4 bini aşkın bağış yapıldığını belirten kripto para analistleri, anonim Bitcoin bağışı yoluyla Ukrayna’daki savaşa destek amacıyla toplanan paranın en az 11 milyon dolar olduğunu ifade ediyor. Yapılan ortalama bağışın 95 dolar olduğu belirtilirken, isimsiz bir bağışçının bir sivil toplum kuruluşuna 3 milyon dolar değerinde Bitcoin hediye ettiği bildiriliyor.

Öte yandan bir blok zinciri analizi şirketi olan Elliptic'teki araştırmacılar; Ukrayna hükümetinin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü grupların Bitcoin cüzdan adreslerini çevrimiçi ortamlarda paylaşarak parayı topladığını kaydediyor.

Cumartesi öğleden sonra, Ukrayna hükümetinin resmi Twitter hesabında "Ukrayna halkının yanında olun. Şimdi kripto para bağışlarını kabul ediyoruz. Bitcoin, Ethereum ve USDT." şeklinde bir paylaşım yapılmış; iki saat içindeyse 5,4 milyon dolar toplayan iki kripto para cüzdanın adresleri paylaşılmıştı. Ukrayna Dijital Bakanlığı tarafından yapılan son bağış çağrısı "Ukrayna silahlı kuvvetlerine yardım et" şeklindeyken; toplanan bu paranın nasıl harcanacağı konusunda herhangi bir ayrıntıya ise yer verilmedi.

Dolandırıcılar yine rahat durmuyor

Elliptic'in kurucusu Tom Robinson, BBC'ye verdiği röportajda konuya dair olarak "Bazı kitle fonlaması ve ödeme şirketleri Ukrayna ordusunu destekleyen gruplara bağış yapılmasına izin vermezken, kripto para birimleri güçlü bir alternatif olarak ortaya çıktı." şeklinde kaydediyor.

Ancak ne yazık ki dolandırıcılar, her durumda olduğu üzere bu durumdan da faydalanmaya çalışıyor. Elliptic, en az bir sosyal medya gönderisinde bir sivil toplum kuruluşundan gelen meşru bir tweet'in kopyaladığını; ancak yazarın paylaşımdaki Bitcoin adresini muhtemelen kendi adreslerinden biri ile değiştirdiğini ifade diyor.