Bloomberg, ABD gibi ülkelerin olası ambargolarından kaçmak isteyen Rus milyarderlerin kripto para silahını kullanabileceklerini iddia etti. Böyle bir durum gerçekleşir mi bilinmez ancak Bloomberg'in iddiası teknik anlamda gerçekleşebilir ve böylesi bir adım, piyasalara olumlu yansıyabilir.

İki gündür gündemimizin bir numaralı maddesi olan Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bloomberg'de yer alan bir habere göre Rus zenginler, mal varlıklarını koruyabilmek adına kripto para dünyasına giriş yapmayı düşünüyor. Bu tür bir hamlenin kripto para piyasalarına olumlu yansıması muhtemel.

Savaşın çıktığı ilk dakikalar itibarıyla ne ABD ne de diğer ülkelerden Rusya'ya karşı bir askeri harekat açıklaması gelmedi. Liderler daha çok, Rusya'yı ekonomi üzerinden vuracaklarını söylediler. Hatta savaşın ilk gününün Rusya'ya yaklaşık 1 trilyon dolara mal olduğu iddiaları gündemde. Bloomberg'e göre Rusya'nın önde gelen isimleri, paralarını korumak ve başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin olası ambargolarını delmek için tüm paralarını kriptoya aktarmayı düşünüyor. Böylesi bir durumda piyasalara girecek paranın büyüklüğü bilinmiyor.

Kripto ile tüm ambargolar delinebilir

Bloomberg, "ABD ve müttefikleri tarafından yaptırım uygulanan Rus banka, şirket ve bireyleri yasaklar sonucunda Batı’dan kopabilirler ancak kripto para kullanımı sayesinde bazı cezalardan kurtulabilirler. Blok zinciri teknolojisinin anonimliği sayesinde ise mal ve hizmet alımlarını sorun yaşamadan sağlayabilirler, hatta Rusya dışındaki yatırımlarına da devam edebilirler ve kendilerini izleyen banka ve kuruluşların takibinden kaçabilirler." ifadelerini kullanarak aslında Rus zenginlerin bir numaralı kaçış yolunun kripto paralar olduğunu ima etmiş oldu.

Bloomberg'de yer alan haber ile ilgili konuşan finansal danışmanlık şirketi Quantum Economics'in CEO'su Mati Greenspan, "Eğer iki kişi ya da organizasyon bankalar aracılığıyla iş yapamıyorlarsa, bunu Bitcoin’le gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı. Yani Greenspan de tıpkı Bloomberg gibi düşünüyor. Ancak bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediği şu an için net değil. Bitcoin son 24 saatte yüzde 10 değerlenerek 38 bin dolar seviyesine çıkmış olsa da bunun nedeninin Rus zenginler olduğunu söylemek çok zor.

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