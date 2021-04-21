Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu'nun organize ettiği Ulugen Kanser Sempozyumu 1 Mayıs'ta başlıyor. 1-2 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, çağımızın hastalığı olan kanserin birçok açıdan detaylıca ele alınıp katılımcılarla bilim dolu 2 gün geçirilmesi hedefleniyor.
Kanser alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı Ulugen Kanser Sempozyumu için kayıtlar da başlamış durumda. Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumda etkinlik boyunca gerekli katılımı sağlayan katılımcılara katılım belgesi de verilecek.
Ulugen Kanser Sempozyumu'nda kimler var?
1-2 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinlikte konuşmacı olarak sahne alacak akademisyenler şu şekilde:
- Prof.Dr. Elif Damla Arısan - Gebze Teknik Üniversitesi
- Prof.Dr. Engin Ulukaya - İstinye Üniversitesi
- Prof.Dr. Güneş Esendağlı - Hacettepe Üniversitesi
- Prof.Dr. Ali Osmay Güre - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
- Dr. Semir Beyaz - Cold Spring Harbor Laboratory
- Dr. Şeyma Aydınlık Şanlı -TUBİTAK MAM
- Dr.Öğr.Gör. Diğdem Yöğen Ermiş - Uludağ Üniversitesi
- Dr. Öğr.Üyesi Burcu Erbaykent Tepedelen - Uludağ Üniversitesi
Ulugen Kanser Sempozyumu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve etkinliğe kayıt olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.