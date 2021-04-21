Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ulugen Kanser Sempozyumu, 1 Mayıs'ta başlıyor. Kanserin birçok açıdan ele alınacağı etkinliğe katılım ücretsiz olacak ve katılımcılara sertifika verilecek.

Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu'nun organize ettiği Ulugen Kanser Sempozyumu 1 Mayıs'ta başlıyor. 1-2 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, çağımızın hastalığı olan kanserin birçok açıdan detaylıca ele alınıp katılımcılarla bilim dolu 2 gün geçirilmesi hedefleniyor.

Kanser alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı Ulugen Kanser Sempozyumu için kayıtlar da başlamış durumda. Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumda etkinlik boyunca gerekli katılımı sağlayan katılımcılara katılım belgesi de verilecek.

Ulugen Kanser Sempozyumu'nda kimler var?

1-2 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinlikte konuşmacı olarak sahne alacak akademisyenler şu şekilde:

Prof.Dr. Elif Damla Arısan - Gebze Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Engin Ulukaya - İstinye Üniversitesi

Prof.Dr. Güneş Esendağlı - Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Osmay Güre - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Dr. Semir Beyaz - Cold Spring Harbor Laboratory

Dr. Şeyma Aydınlık Şanlı -TUBİTAK MAM

Dr.Öğr.Gör. Diğdem Yöğen Ermiş - Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğr.Üyesi Burcu Erbaykent Tepedelen - Uludağ Üniversitesi

Ulugen Kanser Sempozyumu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve etkinliğe kayıt olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.