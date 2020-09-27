Hem animesiyle hem de kart oyunuyla koca bir neslin gönlünü fetheden Yu-Gi-Oh! efsanesini hatırladınız mı? Bu içeriğimizde birlikte oyunda bizi yenilmez kılan, en güçlü Yu-Gi-Oh! kartlarını birlikte hatırlayacağız. Yu-Gi-Oh! karakterleriyle ve Yu-Gi-Oh! kartlarıyla nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz.

1996 yılında Konami tarafından piyasaya sürüldüğü günden bu yana Yu-Gi-Oh! gelmiş geçmiş en popüler kart oyunları arasında yer aldı. Özellikle 2000’li yılların başlarında çocuk olan bir neslin elinden düşmeyen Yu-Gi-Oh! kartları, animeyi de heyecanla takip etmiş olan bu nesil için heyecanlı ve eğlenceli bir oyunun olmazsa olmazıydı.

Kazuki Takahashi tarafından yazılan ve çizilen bir mangaya dayanan Yu-Gi-Oh!, yıllar içinde basit bir kart oyunu - anime ikilisinden büyük bir markaya dönüştü. Hala hem mobil hem de bilgisayar oyunlarıyla popülerliğini koruyan Yu-Gi-Oh! evreninin en güçlü Yu-Gi-Oh! kartlarına gelin birlikte göz atalım.

En güçlü unutumaz Yu-Gi-Oh! kartları:

Last Turn

Apoqliphort Towers

Exodia, The Forbidden One

The Winged Dragon of Ra

Red-Eyes Darkness Metal Dragon

Wightprincess

Toadally Awesome

Solemn Judgement

Dark Hole

Jinzo

Jinzo

Jinzo, oyundaki tüm tuzak kartlarının efektlerini geçersiz kılan oldukça güçlü bir karttı. Her ne kadar akla gelen ilk ‘güçlü’ kartlardan olmasa da bu etkisi sayesinde herkes destesinde bir tane Jinzo olmasını isterdi. Sonuçta tüm tuzak kartlarının efektlerini geçersiz kılmak, sizi rakibinizden hayli öne geçirebilecek kritik bir hamle olabilir.

Dark Hole

Tek bir hamle, üstelik yapılabilecek en güçlü hamlelerden biri… Dark Hole ile sahadaki bütün canavarları tek bir hamlede yok etmek mümkün. Onu bu kadar güçlü yapan ve bu listeye sokan da tam olarak bu özelliği. Eğer elinizde Dark Hole varsa, kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir anda bile olsa oyuna yeniden dahil olmak ve gücünüzü göstermek için bir şans daha yakalayabilirsiniz.

Solemn Judgement

Solemn Judgement, rakibin canavar çağırma ya da büyü etkinleştirme hamlesini bir kereye mahsus engellemeye yarayan bir kart. Ancak bunu yapabilmek için yaşam puanınızın yarısından fedakarlık etmeniz gerekiyor. Bu sebeple başlangıçta çok tercih edilmese de hamlesinin kritikliği fark edilince Solemn Judgement oyunda en sık kullanılan kartlar arasında yer almaya başladı. Çünkü düşününce, doğru zamanda kullanıldığında en kritik hamlelerden biriydi.

Toadally Awesome

Listemizde yer alan en dengeli ama hedeflenmesi ve oyundan çıkarılması da bir o kadar kolay olan kart Toadally Awesome olabilir. Fakat düşmanın büyü veya tuzak kartı etkinleştirmesini geçersiz kılma gibi kritik hamleleriyle, destelerin olmazsa olmazıydı diyebiliriz.

Wightprincess

Tüm strateji oyunlarında tek başına güçsüz gibi görünen ama doğru eşleşmeyle süper güç haline gelen bir kahraman ya da kart vardır. Yu-Gi-Oh!’un o gizli güçlerinden biri de Wightprincess. Doğru kartla birleştirildiğinde düşmanın tüm canavarlarının saldırı gücünü sıfıra indirebilen Wightprincess’i nasıl kullanacağınızı iyi biliyorsanız, kazanma şansınız yüksek diyebiliriz!

Red-Eyes Darkness Metal Dragon

Ejderha kartları, en güçlülerin yer aldığı bir listede olmazsa olmaz. Red-Eyes Darkness Metal Dragon da o kartlardan biri ve çok güçlü! Eğer açık bir ejderha kartınız varsa ve onu feda ederseniz, her turda bir kez Red-Eyes Darkness Metal Dragon çağırabilirsiniz.

The Winged Dragon of Ra

Yu-Gi-Oh! kart ve anime evreninde en güçlü karakterlerden biri şüphesiz The Winged Dragon of Ra idi. Mısır Tanrı kartları arasında en çok korku saçanlardan biri olan bu kart sahaya çıktığında diğer kartlar ve efektler bir süre etkinleştirilemez. Fakat bu gücü kullanmak fedakarlık gerektiriyor çünkü hem onu sahaya çağırırken 3 kart feda etmeniz hem de gücünü artırmak için yaşam puanlarınızdan vazgeçmeniz gerek.

Exodia, The Forbidden One

Kullanması cesaret isteyen ve riskli kartlardan biri Exodia. Aslında tek bir kart demek çok da doğru değil çünkü Exodia beş parçaya bölünmüş durumda. Fakat öyle güçlü ki, risk alıp kritik hamleler ile beşini bir araya getirirseniz, oyunun durumu o an ne olursa olsun galip belli; sizsiniz. Çünkü Exodia’nın tüm parçalarını bir araya getiren kişi, o an yaşam puanları tükenmek üzere olsa da, rakibinin elinde oyunun en güçlü kartları bulunsa da, oyunu kazanır.

Apoqliphort Towers

Çoğu tuzak ve büyüye direnebilen, kendinden düşük seviyedeki kartların etkilerine bağışıklığı olan ve kendi seviyesi de 10. seviye olan bir kart. Üstelik oyundaki çoğu canavarın maksimum seviyesi 12... Apoqliphort Towers, destenizde olduğunda size güven ve güç veren nadir kartlardan biri ve yenilmesi oldukça zor.

Last Turn

Umutlarınızın tükenmek üzere olduğu bir anda, yaşam puanlarınız 1000’in altına düşmüş ve destenizdeki güvendiğiniz pek çok kart sizi yarı yolda bırakmışken başınıza gelebilecek en güzel şey Last Turn olabilir.

Yalnızca yaşam puanı 1000’in altına düştüğünde kullanılan Last Turn sayesinde hem siz hem de rakibiniz birer kart seçersiniz ve geriye kalan tüm kartlar mezarlıklara gönderilir. Eğer yeterince şanslıysanız, bu düellodan galip çıkabilirsiniz.

Yu-Gi-Oh! karakterleriyle, sürükleyici ve heyecan dolu düellolarıyla ve oyunlarıyla hepimize keyifli dakikalar yaşattı. Şimdilerde kartları elimize alıp oynamasak da hala mobil ve bilgisayar oyunlarıyla o heyecanı yeniden yaşamak mümkün. Eğer iddialı bir düellocuysanız ve içinizdeki Yu-Gi-Oh! ateşini canlandırmak isterseniz oyunlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

BONUS: Çocukluğuna dönmek isteyenler için zihinlere kazınan Yu-Gi-Oh! jeneriği:

Son olarak da listemizde yer alan kartlar arasından favorilerinizi ve destenizin bu listede yer almasa da olmazsa olmazlarını bizimle paylaşmayı unutmayın. Oyunlara göz atıp yeni bir düelloya başlayacaklara da şimdiden keyifli oyunlar dileriz.