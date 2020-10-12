RTÜK üyesi İlhan Taşçı, geçtiğimiz dönemlerde yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında Spotify'a yasaklama gelebileceğini söyledi. İçlerinde Spotify'ın da bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanındığını belirten Taşçı, erişim engelinin kaçınılmaz bir yere doğru gittiğini söyledi.

Yaz aylarının başından beri gündemde olan ve geçtiğimiz temmuz ayında Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası, şimdiden ülkemizde faaliyet gösteren birçok şirketi etkilemeye başladı. Yeni yasayla birlikte hizmet sağlayıcılarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) lisans alma zorluluğu getirilmişti.

Bugün gelen son bilgilere göreyse içlerinde Spotify'ın da bulunduğu 4 internet sitesine yakın zamanda erişim engeli gelebilir. RTÜK'ten yapılan duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'open.spotify.com' ve 'www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi.

'Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor'

RTÜK'ün yayın kuruluşlarına gönderdiği erişim engeli uyarısıyla ilgili Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya yasası kapsamında Spotify, lisans yükümlülüğünü an itibarıyla yerine getirmediği için 72 saatlik süre verilmiş durumda. RTÜK ile temasa geçerek hazırlıklarını tamamladıktan sonra başvuracaklarını bildiren platformlar var. Örneğin Foxplay lisans yükümlülüğünü yerine getireceğini İletmiş durumda. Ancak Spotify ile ilgili bir temas kurulamamış ve bir muhatap bulunamamış. Çünkü Spotify'ın şu anda Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor.

Eğer 72 saatlik süre içerisinde bu durumda bir değişiklik olmazsa yani yasada belirtilen lisans yükümlülüğünü yerine getirme noktasında bir girişimleri bulunmazsa yasada bulunan açık yüküm gereğince RTÜK idaresi Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Spotify'ın lisans yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep edecek.

Burada yasal olarak yapılacak işler doğru gibi gözüküyor. Çünkü yasa bu şekilde ancak çözüm yolunun da bulunması Türkiye'nin uluslararası saygınlığı açısından önemli. Umarım bu 72 saat içerisinde bir bağlantı noktası bulunur ve yasada belirtilenler gerektiği şekilde yerine getirilerek sorun aşılmış olur. Diğer türlü bu aşamada erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor."

'Bu yasa, alternatif yayın alanlarını zapturapt altına almak üzere çıkarıldı'

Sosyal medya yasasına ilişkin düşüncelerini de dile getiren Taşçı, "Ben sosyal medya yasasına, bu şekilde lisanslama yapılmasına karşı oy veren bir üyeyim. Ama yasa çıktıktan sonra benim o dönemde yasanın yaratabileceği risklerle ilgili söylediklerimin bir anlamda pratiğe geçen bölümlerini görüyoruz. Dikkat çektiğimiz sorunlar yaşanmaya başlamış durumda. Özgün ve özgür yayıncılık olanağı sunan Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün nefes borusu niteliğindeki alanlar denetlenmek isteniyor. Unutulmamalı ki zaten bu yasa, alternatif yayın alanlarını zapturapt altına almak üzere çıkarıldı" ifadelerini kullandı.