Elektrikli Scooter'a Yaş Sınırı Getiren Düzenleme Mecliste

Elektrikli scooter kullanımı için minimum 15 yaş sınırı ve 18 km/s azami hız sınırı getiren düzenleme meclise sunuldu. Yeni düzenleme ile bisiklet yolu, kara yolları mevzuatına girmiş olacak.

Elektrikli scooter ve bisikletler için hazırlanan yasal düzenleme, bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Söz konusu düzenlemenin meclisten geçip yasalaşması halinde elektrikli scooter kullanımı için hem yaş hem de hız sınırı gelmiş olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Muş; Türkiye Çevre Ajansı kurulması, bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ve elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilmek için asgari yaşın 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını ifade etti.

“Sürücülerin elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlara öncelik vermeleri zorunlu hale geliyor”

Mehmet Muş’un açıklamalarına göre elektrikli scooter ve bisikletler için hazırlanan yasal düzenleme 39 maddeden oluşuyor. Ayrıca düzenlemenin meclisten geçmesi halinde Bisiklet Yolu'nun tanımı mevzuatımıza eklenecek. Muş, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Elektrikli scooter ve bisiklet şeridi tanımları kanun kapsamına bu düzenlemeyle beraber alınmış olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için gereken yetki ve görev verilmekte ve kara yollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanabilme yaşı 15 olarak belirlenmiş olacak kanunla. Sürücülerin sağ ve sola dönüşlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlara öncelik vermelerini zorunlu hale getiriyoruz.”

Geçtiğimiz dönemde katıldığı bir programda söz konusu düzenlemeyle ilgili öne çıkan başlıkları açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibarıyla TBMM’ye gelen elektrikli scooter ve bisiklet düzenlemesi şu şekilde ifade etmişti: