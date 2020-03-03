İndirimleriyle Dikkatleri Üzerine Çeken İki Depolama Birimi

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha büyük depolama birimlerine duyulan ihtiyaç arttı. Şirketler, mümkün olan en yüksek kapasiteli ürünleriyle tüketicileri mest etmeye çalışıyorlar. Bu yazımızda sizlere, satın almayı düşünebileceğiniz iki benzersiz depolama biriminden bahsedeceğiz.

Akıllı telefon ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımızdaki pek çok şey değişti. Örneğin bundan yıllar önce HD çözünürlük mükemmel gibi görünürken şimdilerde 8K'yı konuşur hale geldik. Üstelik bu durum, akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı. Eskiden WGA çözünürlüğündeki kameralarla yapılan video ve fotoğraf çekimleri varken artık, 4K çekimler yapılabiliyor. Bu durum, çok daha büyük depolama alanı ihtiyacını ortaya çıkardı.

Teknoloji sektörü son dönemlerde, daha büyük kapasiteye sahip olan depolama birimlerini konuşuyor. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi artan kalite, özellikle de fotoğraf ve videoların boyutlarını bir hayli yükseltiyor ve daha büyük depolama birimlerine ihtiyaç duyuruyor. Şimdi sizlerle, iki farklı ürün paylaşacağız. Bu ürünler depolama sorununuzu tümüyle ortadan kaldırırken, fiyatlarıyla da sizleri mest edecek.

HDD olarak isimlendirilen sabit diskler, uzunca bir süredir hayatımızın içerisindeler. Elbette geçen yıllar, HDD'lerin hem kapasitesini hem de hızını artırdı. Sizlere bahsedeceğimiz ilk ürün, 8 TB kapasite sunan bir HDD. WD tarafından piyasaya sürülmüş olan "WDBWLG0080HBK-EESN" kodlu ürün, depolama sorununuzu ortadan kaldırıyor.

WD'nin 8 TB depolama alanı sunan HDD'si, harici olarak da kullanılabiliyor. Böylelikle tüketiciler, bu HDD'yi yanlarında taşıyarak başka yerlere götürebiliyorlar. Piyasa fiyatı 1.600 TL civarında olan ürün, şu sıralar kaçırılmayacak bir indirimle 999 TL'ye satılıyor. Yüzde 40 oranında kar edebileceğiniz ürünü hemen incelemek ve satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İkinci ürünümüz ise depolama birimleri konusunda popüler bir şirket olan SanDisk'in 1 TB kapasiteli bir SSD modeli. Bilgisayarların yükleme hızını ciddi şekilde artıran SSD'ler, güçlü sistemlerde tercih edildiklerinde çok ciddi fark yaratıyorlar. Eğer şu sıralar yeni bir SSD almayı düşünüyorsanız, saniyede 535 MB aktarım yapabilen bu SSD'yi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

SanDisk'in 1 TB boyutlu SSD'si hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Oyunlarınızı daha hızlı yüklemek, bilgisayarınızı da daha hızlı bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız 748 TL değerindeki bu ürünü, burada bulunan bağlantıyı kullanarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.