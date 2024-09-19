Özellikle ağustos ayında seslerini duymaya alışık olduğumuz ağustos böcekleri, neredeyse susmak bilmezler ve sürekli olarak oldukça gürültülü bir ses çıkarırlar. Peki küçücük böcekler, bu kadar güçlü bir sesi çıkarmayı nasıl başarır?

Oldukça zeki olmalarına rağmen tembellikleriyle adından söz ettiren bu böceklerin çıkardığı sesler, sizce de oldukça yüksek ve rahatsız edici değil mi?

Gelin küçücük canlıların bu kadar fazla sesi nasıl çıkarabildiğine bakalım.

Ağustos böceklerinin bu sesi, yalnızca erkekleri tarafından üretilir.

Onların çağrılarını senkronize ettiği bir ritimleri vardır ve bu sayede dişileri kendilerine kolayca çekerler. Ek olarak erkek ağustos böcekleri bu sesi, genellikle çiftleşmeden önce bir kur çağrısı niyetiyle üretirler.

Onların çıkardıkları sesler, hava dalgalanmalarından da etkilenir. Ağustos böcekleri çoğunlukla güneş ışığını ve sıcaklığı çok severler. Ancak aşırı soğuk veya aşırı sıcak, onları biraz daha sakinleştirir.

Ortalama 3000 farklı türü bulunan bu canlıların her birinin, kendine özgü bir sesi vardır. Fakat çıkardıkları seslerin neden bu kadar yüksek olduğuna dair en yaygın teori bu seslerin, etraftaki yırtıcıları caydırabilme gücüdür.

Ağustos böceklerinin böylesine güçlü bir sesi üretilmesinin arkasında timbal ismi verilen eşsiz bir organa sahip olmaları vardır.

Her erkek ağustos böceğinin, ilk karın segmentinin arka ve yan yüzeyinde 2 adet dairesel zar bulunur. Ayrıca zar ile bağlantılı bir timbal kasının kasılması, kasın bükülmesine ve tıkırtı sesi üretmesine sebep olur.

Kav gevşediğinde bu timbal ses, geri sıçrar. Timbal kas kasılmalarının frekansı ise saniyede 120 ila 480 kez arasında değişir ve bu frekans, bu sesin insan kulağına sürekli gelmesi için oldukça hızlıdır.

Ek olarak bu canlıların timbal titreşim frekanslarına benzer rezonans frekanslara sahip hava keseleri vardır ve böylece seslerini yükseltirler. Sonuç olarak da karakteristik, güçlü ve vızıltılı seslerini çıkarırlar.

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