Sokak Lambaları Nasıl Oluyor da Böcekleri Aç Bırakarak Onların Hayatını Tehdit Ediyor?

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Ekosistem her daim bir süreklilik ve döngü içindedir. Bu sistemdeki bir canlının veya bitkinin herhangi bir problemle karşılaşması, tüm düzeni altüst etmeye yeterli olur. Böceklerin, sokak lambaları sebebiyle açlıkla karşı karşıya kalması da buna bir örnektir.

İlk etapta kulağa oldukça şaşırtıcı gelse de dünyadaki insanlar için büyük önem arz eden sokak lambaları, başta böcekler olmak üzere doğanın düzenini bozuyor gibi gözüküyor.

Gelin, bunun nasıl mümkün olabildiğine bakalım.

Çin Bilimler Akademisi’nden bir araştırmacı ekibine göre dünya üzerinde böcek popülasyonu, her geçen gün azalıyor.

böcek

Bunun sebebi ise gece görüşünün artmasına katkı sağlayan sokak lambalarının, böceklerin farklı yerlerde yiyecek bulmasına veya aç kalmasına engel olması. Bu konuyu derinlemesine incelemek isteyen ekip, Pekin’de bulunan en yaygın iki ağaç türünden örnek topluyor.

Japon pagodası ve yeşil dişbudak isimli bu iki ağaç türü, sürekli aydınlatılan ana yollar boyunca varlığını sürdürüyor. Bilim insanları, her ağaç alanındaki ışık seviyelerini ölçüyor ve bunları yaprakların özellikleriyle karşılaştırıyor.

Bu özellikler arasında ağaçların boyutu, su içeriği, besinleri, dayanıklılığı ve kimyasal savunmaları yer alıyor.

Araştırma, geceleri yapay ışıklandırmanın, yaprakların dayanıklılığını artırdığını gösteriyor.

böcek

Yaprakların daha dayanıklı olması ise böceklerin besin olarak onlardan faydalanamadığı anlamına geliyor. Yani bir yaprak ne kadar sertse böceklerden o kadar az zarar görüyor. E haliyle böcekler de yapraklardan faydalanamıyor.

Bu durumda ağaçların, sokak lambalarından aldıkları enerjinin büyük bir kısmını, böceklere karşı daha güçlü savunmalar inşa etmek için harcadığı görülüyor. Ayrıca yaprakların besin alamaması, farklı problemleri de beraberinde getiriyor.

Örneğin daha düşük seviyedeki otçulluk, otçul böceklerin daha az miktarda bulunması anlamına geliyor ve bu da yırtıcı böceklerin ve böcek yiyen kuş sayısının azalmasıyla sonuçlanıyor.

Özetle besin zincirindeki bu kopuş da böcek aktivitesinin azalması sebebiyle ekosistemin farklı seviyelerinde, besin döngüsünün olması gereken düzeyde ilerlememesine neden oluyor.

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