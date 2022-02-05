Uzaktan Eğitim Yapan Kreşler İçin Para İadesi Kararı

Salgın döneminde online bir şekilde eğitim vermeye devam eden özel kreşler için mahkemeden önemli bir karar geldi. Mahkeme, "Okul öncesi eğitimin yüz yüze yapılması gerekir” diyerek online eğitim için kreşe yapılan ödemelerin iadesini talep etti.

COVID-19 pandemisi sebebiyle geçtiğimiz dönemlerde eğitim kurumlarında online eğitime geçme kararı verilmesiyle kreş ve anaokulu gibi okul öncesi eğitim kurumları da yüz yüze eğitime ara vermiş; bazı özel okul öncesi eğitim kurumları ise online şekilde eğitim vermeye devam etmişti.

Fakat bu eğitimin yetersiz olduğunu savunan Adana’da yaşayan bir avukat olan Nazlı Kesti, online eğitime verdiği paranın kendisine iade edilmesi için çocuğunu gönderdiği özel kreşten talepte bulundu. Kreşin bu talebi reddetmesinin üzerineyse Kesti, olayı yargıya taşıdı.

Mahkemeden bütün okul öncesi eğitim veren kurumlar adına kritik karar

COVID-19 pandemisi öncesinde 3.5 yaşındaki çocuğunu özel bir kreşe gönderen Kesti, salgın döneminde yüz yüze eğitime ara veren ve online eğitim adı altında hafta içi her gün sadece 10’ar dakikalık online eğitim vermeye başlayan kreşin, yaşları 3 ila 3.5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisini yeterince sağlayamadığını fark etti.

Derslerin verimsiz geçtiğini ve boşuna para verdiklerini düşünen Kesti ailesi, kreşten ödedikleri ücreti geri iade etmelerini istedi. Okulun bu taleplerini geri çevirmesinin ardından Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvuruda bulunan Nazlı Kesti’nin yaptığı bu başvuru da reddedildi.

Bunun üzerine olayı yargıya taşıyarak Adana 3. Tüketici Mahkemesi’nde dava açan Kesti, sonunda istediğine ulaştı. Davayı karara bağlayan mahkeme, bütün online eğitim veren okul öncesi kurumlar için kritik bir karar vererek “Okul öncesi eğitimin yüz yüze yapılması gerekir” dedi ve online okul öncesi eğitime verilen paranın iade edilmesinde karar kıldı.