Christina Koch, Uzayda En Uzun Süre Kalan Kadın Oldu

Christina Koch, uzayda aralıksız geçirdiği 328 gün ile birlikte uzayda en çok kalan kadın astronot olmayı başardı. Mart 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Koch, bugün Dünya’ya geri dönüş yaptı.

NASA astronotu Christina Koch, uzayda geçirdiği 328 günün ardından Dünya’ya geri döndü. NASA raporuna göre Koch, Avrupa Uzay Ajansı’ndan Luca Parmitano ve Rus kozmonot Aleksander Skovrtsov ile birlikte Rus Soyuz kapsülüyle Kazakistan’a iniş yaptı.

Christina Koch, ayrıca bu uzay yolculuğunda iki farklı rekorun da altına imzasını atmış oldu. Mart 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan Koch, uzayda en uzun süre kalan kadın olma unvanını da Peggy Witson’dan aldı. Witson, 288 gün uzayda kalmıştı. Koch’un altına imzasını attığı bir diğer rekor ise Ekim 2019’da tamamen kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesiydi. Bu yürüyüşte Koch’a NASA astronotu Jessica Meir eşlik etmişti.

Christina Koch’un başarısı

(İnsanın evi gibisi yok! Christina Koch, Alexander Skovrtsov ve Luca Parmitano Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerinden sonra Doğu Saatiyle gece 4.12'de Dünya'ya güvenli bir şekilde indiler.)

Koch, 328 gün süren macerasıyla birlikte uzayda en çok zaman geçiren yedinci Amerikalı astronot oldu. Astronot, Dünya yörüngesini tam 5.248 kez tamamladı ve Ay ile Dünya arasında 291 kez gidip gelecek mesafeye eşit olan 223 milyon km’lik bir yolculuğu tamamladı. NASA, şimdi de uzun süreli uzay görevlerinin kadınlar üzerindeki etkisini kendisiyle birlikte araştıracak.

Parmitano ve Skvortsov ise uzayda 201 gün kaldı, 3.216 kez dünya yörüngesini tamamladı ve 137 milyon km mesafe kat etti. Parmitano, Avrupa Uzay Ajansı astronotu olarak uzayda en çok süre geçiren astronot olmayı başarırken Skvortsov ise üçüncü görevinin bir parçası olarak uzayda 546 günü tamamladı.

Koch, Parmitno ve Skvortsov, Expedition 61 ekibinin üyeleriydi ve uzay laboratuvarında mikro yerçekiminde 3D baskılı et gibi yüzlerce deney gerçekleştirdiler. Expedition 61 görevleriniyse şu an NASA’dan Jessica Meir, Andrew Morgan ve Roscosmos’dan Oleg Skripochka gerçekleştiriyor. NASA, ayrıca bu ekibe nisan ayında bir astronot ve iki kozmonotun da katılacağını açıkladı.