Pusulalar, Dünya’nın manyetik alanını algılayarak hep kuzey yönünü gösteriyorlar. Peki ya Dünya dışında?

Biz sadece Dünya üzerinde pusulaların ne yönü gösterdiğini biliyoruz. Öyleyse bir uzayda pusula kullanırsak, bizi karşılayacak senaryo ne olurdu?

Belki de sonuç hiç değişmezdi… Gelin cevaplayalım!

Manyetik alanı algılayan pusulalar, kuzeyi gösteriyor.

Dolayısıyla uzayda pusula kullanırsak bu pusula, kuzeyi göstermeye devam edecek. “İyi de uzayda manyetik alan var mı?” sorusunu duyar gibiyiz. Evet, ancak bu alanlar farklılık gösterebiliyor.

Dünya’daki manyetik alanla uzaydaki manyetik alan aynı olmayabilir. Uzayda, özellikle gezegenlerin yakınında veya belirli yıldızların çevresinde manyetik alanlar bulunabilir. Eğer uzay aracı veya nesne, bu tür bir manyetik alanın etkisindeyse, pusula bu alanın yönünü gösterebilir.

Eğer manyetik bir pusula kullanılırsa, Dünya’nın manyetik alanından uzaklaştıkça pusula, çalışmaz hâle gelir.

Eğer uzayda yer alan manyetik alan, Dünya'nın manyetik alanından farklı bir düzlemdeyse, pusula iğnesi farklı bir yönde sabitlenebilir.

Yani anlayacağınız, uzayda bir pusula kullanılırsa, Dünya’daki kuzeyi değil, bulunulan ortamın manyetik alanına uygun bir yönü baz almış olur.

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