Ülkemizde Yarım Milyondan Fazla Üstün Zekalı Çocuk Var

TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, ülkemizde yarım milyon kadar üstün zekalı çocuğun olduğunu ve bu çocukların keşfedilmelerinin gerektiğini belirtti.

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Genel Başkanı Kemal Tekden, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Dünyanın tüm toplumlarında bulunan ve oranları yüzde 2.5 olan üstün zekalı çocukların ülkemizde de bulunduğunu belirten Tekden, "üstün zekalı olarak nitelendirebileceğimiz 500-600 bin arası, dahi olarak nitelendirebileceğimiz ise 5-10 bin arası çocuğumuz bulunuyor" dedi. Tekden yaptığı açıklamalarda, bu çocukların bulunması ve uygun şekillerde eğitimlerinin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ailelerin ve eğitimcilerin bilinçli olması gerektiğini belirten Tekden, bir çocuk yaramaz mı zeki mi? sorusunun cevabının iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade ederek kimi zaman çok zeki çocukların geri zekalı muamelesi gördüklerini kimi zamansa yaramaz çocukların üstün zekalı olduğunun sanıldığını, bunun da büyük bir sorun olduğunu söyledi. Okumaya erken başlayan çocukların üstün zekalı olduğunun düşünülmesinin bir hata olduğunu ifade eden Tekden, üstün zekalı çocukların yapılarının aykırı olduklarını, kimsenin soramayacağı soruları yöneltebileceklerini, odaklanma seviyelerinin fazlasıyla yüksek olduğunu ve pek çok alanda sorgulamalar yaptıklarını belirtti.

Çocukların sadece üstün zekalı olmalarının bir şey ifade etmediğini belirten Kemal Tekden, ülkemizde pek çok çocuğun üstün zekalı olabileceğini fakat bu çocukların henüz keşfedilmemiş olduğunun altını çizdi. Aziz Sancar örneğini gösteren Tekden, çocuklarımızın zekalarını beyin göçüyle birlikte kaybettiğimizi belirtti. Beyin göçünün gelişmiş ülkelerin aleyhinde olan bir durum olduğunu belirten Kemal Tekden, ülkemizde şu an için üstün zekalı çocuklar için gerekli şeylerin yapılmadığını, bu çocukların olması gerektiği gibi yetiştirilemediğini belirtti. Başkanı olduğu Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın bu çocukları bulmak istediğini belirten Kemal Tekden, bu çocukların eğitimleri için gerekli olan her türlü çalışmayı yapabileceklerini ifade etti.